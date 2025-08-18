Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026

Ngày 18/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu –TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT.

Sau sáp nhập, Phú Thọ là tỉnh có quy mô trường, lớp, học sinh, học viên khá lớn, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố với 1.957 cơ sở giáo dục, đào tạo, khoảng 1 triệu học sinh, sinh viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp đạt trên 90%; tỷ lệ các trường đạt chuẩn quốc gia đạt trên 83%. Triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo tiến độ, hiệu quả theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Chất lượng công tác dạy và học ở các bậc học tiếp tục được nâng lên; học sinh của tỉnh luôn đạt thứ hạng cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và các sân chơi trí tuệ quốc gia và quốc tế.

Toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập được tăng cường; công tác cải cách hành chính, công tác truyền thông giáo dục, tăng cường kỷ cương, nền nếp trong các cơ sở giáo dục và đào tạo được quan tập, chú trọng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, đặc biệt là các nội dung thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 được đặc biệt coi trọng. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Các phong trào thi đua được triển khai sôi nổi, rộng khắp trong ngành đã đem lại hiệu quả tích cực, khích lệ, động viên đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tìm tòi, sáng tạo, đổi mới trong quản lý, dạy học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và đại diện Quỹ học bổng Thấu Đức trao thưởng cho học sinh có thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông về GDNN; rà soát sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tổ chức tốt các Hội thi, hội giảng cấp tỉnh; gắn kết cơ sở GDNN với doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn.

Năm học 2025 - 2026, ngành GD&ĐT xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo có chất lượng đứng đầu các tỉnh thuộc vùng Trung du và Miền núi phía Bắc.

Trong đó, tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GD&ĐT; củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT đáp ứng nhu cầu học tập của người học, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp, kỹ thuật dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá...

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng Giấy khen cho các học sinh đạt thủ khoa các khối thi đại học của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, biểu dương những thành tích mà ngành GD&ĐT Đất Tổ đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí đề nghị ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Bám sát chủ trương, chính sách, các chiến lược, định hướng, quy hoạch phát triển của Trung ương, và của tỉnh; của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kịp thời tham mưu văn bản cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ phù hợp với thực tiễn của tỉnh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để duy trì, nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; ưu tiên đầu tư cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc; thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, bảo đảm công bằng trong giáo dục.

Chủ động thu hút, phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập ở tất cả các cấp; phát huy sức mạnh toàn xã hội nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tinh gọn, hiệu quả, ổn định lâu dài; ưu tiên phát triển trường học cho con em công nhân, vùng đông dân cư, miền núi, đồng bào dân tộc và trẻ khuyết tật. T

riển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thực hiện có hiệu quả phương châm: “Lấy học sinh làm trung tâm, chủ thể - Thầy cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng”. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, dịch vụ công; đẩy mạnh chuyển đổi số. Trước mắt, bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho ngày Khai giảng 5/9...

Tại hội nghị, 3 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 6 học sinh thủ khoa các khối thi đại học của tỉnh được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen. Quỹ học bổng Thấu Đức trao thưởng cho 9 học sinh có thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Hạnh Thúy