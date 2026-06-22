Hội nhập kinh tế quốc tế - động lực tăng trưởng mới của Phú Thọ

Sau gần 40 năm đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của đất nước. Đối với Phú Thọ, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh đang khai thác lợi thế từ không gian phát triển mới sau hợp nhất, hội nhập không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu mà còn tạo động lực mới cho thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Từ vùng đất trung du đến mắt xích của chuỗi giá trị toàn cầu

Những năm gần đây, tư duy phát triển của các địa phương đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây lợi thế chủ yếu được nhìn nhận từ tài nguyên, đất đai hay vị trí địa lý thì ngày nay khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu mới là thước đo quan trọng của năng lực cạnh tranh. Phú Thọ đang cho thấy bước chuyển mạnh mẽ đó.

Công ty TNHH Valuetronic, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc là doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử.

Từ nền kinh tế dựa chủ yếu vào nông nghiệp và công nghiệp truyền thống, tỉnh đã trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Hoa Kỳ và châu Âu. Các sản phẩm điện tử, linh kiện, cơ khí chính xác, dệt may, chế biến gỗ được sản xuất tại các khu công nghiệp trên địa bàn hiện đã có mặt tại nhiều thị trường lớn trên thế giới.

Đặc biệt, sau hợp nhất, quy mô kinh tế, quy mô dân số và không gian phát triển của tỉnh được mở rộng đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh thu hút trên 1,3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cùng với đó, khoảng 2.300 doanh nghiệp được thành lập mới, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư và kinh doanh địa phương.

Theo ông Kim Young Hoon, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Partron Vina (KCN Khai Quang), việc Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Những cải thiện về hạ tầng, môi trường đầu tư và chất lượng nguồn nhân lực của Phú Thọ tiếp tục là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất.

Không chỉ mang theo nguồn vốn, các nhà đầu tư nước ngoài còn đưa đến công nghệ, kỹ năng quản trị hiện đại và các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến. Đây chính là yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng tăng trưởng mới cho nền kinh tế địa phương.

Mở rộng không gian phát triển và thu hút dòng vốn chất lượng cao

Việc Việt Nam tham gia hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA hay RCEP đang tạo ra những cơ hội rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đối với Phú Thọ, hội nhập giúp mở rộng đáng kể thị trường tiêu thụ sản phẩm. Từ công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, cơ khí đến nông nghiệp, du lịch đều có cơ hội tiếp cận các thị trường có quy mô hàng trăm triệu dân.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt khoảng 36,8 tỷ USD và ngành Công Thương đặt mục tiêu đạt 39,5 tỷ USD trong năm 2026. Đây là những con số cho thấy năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp trên địa bàn đang được nâng lên rõ rệt.

Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam (KCN Bá Thiện II) chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu cung cấp cho thị trường quốc tế.

Không chỉ lĩnh vực công nghiệp, nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như chè, bưởi, sản phẩm OCOP hay các mặt hàng chế biến từ nông sản đang từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, các giá trị văn hóa đặc sắc như Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan và hệ thống di sản văn hóa phong phú tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh Đất Tổ ra thế giới.

Theo bà Lê Thị Nga, Giám đốc Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo: Trước đây sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trong nước nhưng hiện nay nhiều đối tác đã quan tâm đến sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn và truy xuất nguồn gốc. Hội nhập buộc chúng tôi phải thay đổi phương thức sản xuất nhưng cũng mở ra cơ hội tiếp cận những thị trường có giá trị cao hơn.

Bên cạnh xuất khẩu, hội nhập còn tạo lợi thế lớn trong thu hút đầu tư. Năm 2025, toàn tỉnh thu hút khoảng 940 triệu USD vốn FDI, vượt kế hoạch đề ra và tăng gần 3 lần so với năm trước. Điều này cho thấy niềm tin ngày càng lớn của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư của địa phương.

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới

Hội nhập không chỉ mang đến cơ hội mà còn tạo sức ép đổi mới. Khi tham gia thị trường toàn cầu, doanh nghiệp buộc phải đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị doanh nghiệp. Chính áp lực cạnh tranh đó lại trở thành động lực thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động.

Đối với chính quyền địa phương, hội nhập đặt ra yêu cầu phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hạ tầng số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy Phú Thọ đang đi đúng hướng. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 11% trong năm 2026; phát triển trên 33 nghìn doanh nghiệp hoạt động; đẩy mạnh phát triển hạ tầng logistics, khu công nghiệp và chuyển đổi số toàn diện.

Ông Bùi Hồng Đô - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh cho rằng: Điểm khác biệt của Phú Thọ hiện nay là không chỉ thu hút đầu tư bằng quỹ đất hay ưu đãi mà đang từng bước tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, hạ tầng kết nối đồng bộ và hệ sinh thái công nghiệp ngày càng hoàn chỉnh. Đây là những yếu tố rất quan trọng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, hội nhập kinh tế quốc tế vẫn là xu thế tất yếu và là lựa chọn chiến lược đối với mọi địa phương muốn phát triển nhanh và bền vững.

Tại Phú Thọ, hội nhập không chỉ là câu chuyện mở rộng thị trường hay gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Quan trọng hơn, đó là quá trình tiếp nhận tri thức, công nghệ, phương thức quản trị hiện đại và kết nối sâu hơn với các dòng chảy kinh tế toàn cầu.

Từ những khu công nghiệp hiện đại, các trung tâm logistics đang hình thành, những dự án FDI công nghệ cao liên tục được triển khai đến các sản phẩm mang thương hiệu Đất Tổ ngày càng hiện diện nhiều hơn trên thị trường quốc tế, tất cả đang cho thấy hội nhập kinh tế quốc tế thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của Phú Thọ trong giai đoạn phát triển mới.

Quang Nam