Hội Nông dân tỉnh - Cầu nối đưa nông dân vươn xa

Những năm qua, Hội Nông dân (HND) tỉnh luôn khẳng định vai trò nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy và cầu nối vững chắc giúp hội viên vươn lên làm giàu. Các cấp Hội đã đồng hành, tiếp sức cho nông dân bằng những việc làm thiết thực: Từ tiếp cận nguồn vốn, học hỏi kỹ thuật mới, đến ứng dụng công nghệ số và tìm đầu ra cho nông sản, qua đó đã tạo động lực giúp phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Đồng hành cùng nông dân

HND tỉnh quy tụ, gắn kết gần 450 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 2.973 chi hội ở các xã, phường. Cùng với việc kiện toàn, tinh gọn bộ máy sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các cấp hội trong tỉnh luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới, tư tưởng cán bộ, hội viên ổn định và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với xã Đoan Hùng xây dựng công trình "Mô hình cánh đồng không rác thải nhựa".

Thời gian qua, dù đối mặt với không ít khó khăn từ biến động thời tiết, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, giá vật tư đầu vào cao, song lực lượng nông dân Phú Thọ luôn chủ động thích ứng, hăng hái thi đua lao động sản xuất. Chính trong bối cảnh đó, tổ chức hội đã khẳng định vai trò “trụ cột”, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở, đồng hành cùng bà con trên từng cánh đồng, trang trại để xây dựng thế hệ nông dân mới năng động, tự tin vươn lên làm giàu. Nhờ có sự sát cánh, tiếp sức kịp thời của tổ chức Hội, trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Bối cảnh ấy đã tôi luyện nên những gương mặt tiêu biểu, minh chứng rõ nét đó là 4 hội viên vừa vinh dự nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026.

Điển hình là anh Cao Đăng Duy (phường Vân Phú) - Giám đốc HTX Mì gạo Hùng Lô. Từ nghề làm mì truyền thống của gia đình, anh Duy đã mạnh dạn đầu tư máy móc, chuẩn hóa quy trình sản xuất để nâng tầm hạt gạo quê nhà. Sản phẩm mì gạo sạch Hùng Lô không những đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, mà còn vươn xa sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc). Mỗi ngày, HTX đưa ra thị trường 3-4 tấn mì, tạo việc làm ổn định cho khoảng 30 lao động địa phương với thu nhập từ 6-8 triệu đồng/người/tháng... Hay như anh Lê Mạnh Cường (xã Tu Vũ), người đã kiên trì biến gần 30ha đất đồi sỏi đá, cằn cỗi thành trang trại nông nghiệp tổng hợp tuần hoàn kết hợp du lịch trải nghiệm. Với hệ thống chuồng trại tự động nuôi 600 lợn nái, các ao cá, nhà lưới và hơn 20.000 cây chà là, trang trại của anh mang lại doanh thu khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 40 lao động với mức thu nhập từ 10-12 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với những điểm sáng đó, bức tranh nông nghiệp Phú Thọ trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng ổn định. Diện tích gieo trồng vụ Mùa ước đạt 130,9 nghìn ha; sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt gần 44 nghìn tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ; đàn lợn tăng 10,9%, đàn gia cầm tăng 2,5%...

Để có được những “trái ngọt”, các cấp HND trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cụ thể, đi sâu vào thực tế. Tính riêng trong quý III, hội đã phối hợp mở 56 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho gần 5.500 lượt hội viên. Tinh thần hợp tác, liên kết sản xuất được nhân rộng với 92 chi HND nghề nghiệp và 204 tổ HND nghề nghiệp hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh kiến thức, nguồn vốn cũng được xem là “chìa khóa” giúp nhà nông mở rộng quy mô. Hiện HND tỉnh quản lý hiệu quả nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân trên 192 tỷ đồng. Riêng quý III, hội đã giải ngân 21,2 tỷ đồng cho 328 hộ vay. Tổng dư nợ nhận ủy thác từ các ngân hàng đạt 8.481 tỷ đồng, giúp hàng nghìn gia đình có thêm nguồn lực đầu tư.

Cùng với đó, Hội đã phối hợp cung ứng 1.084 tấn phân bón trả chậm phục vụ sản xuất vụ Mùa; tổ chức Tuần lễ kết nối tiêu thụ nông sản Phú Thọ tại Tam Đảo với 35 gian hàng, thu hút 4.500 lượt khách tham quan, mua sắm. Hội viên nông dân còn chung sức đóng góp hơn 5.600 ngày công, làm mới và sửa chữa trên 74km đường giao thông, nạo vét 215km kênh mương nội đồng, góp phần làm đẹp những cung đường quê...

Bứt phá trong giai đoạn mới

Bước sang giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với nền nông nghiệp tỉnh nhà không dừng lại ở tăng trưởng sản lượng, mà phải chuyển dịch mạnh mẽ sang kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững và hiện đại. HND tỉnh xác định mục tiêu xuyên suốt là tiếp tục nâng cao năng lực cho nhà nông, xây dựng thế hệ nông dân chuyên nghiệp, làm chủ công nghệ, nhạy bén với thị trường và có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái.

Chia sẻ về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Triệu Thống - Phó Chủ tịch HND tỉnh nhấn mạnh: Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là động lực cốt lõi thúc đẩy phong trào chung trên địa bàn, nhất là trong bối cảnh không gian phát triển được mở rộng sau sáp nhập với nhiều lợi thế đa dạng về nông nghiệp, dịch vụ và du lịch. Phong trào ngày càng đi vào thực chất, không dừng lại ở việc bình xét danh hiệu mà đã thay đổi tận gốc tư duy sản xuất của hội viên. Minh chứng là trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã có hơn 230.000 hộ đăng ký phấn đấu đạt các tiêu chí của phong trào.

Đồng thời, các cấp hội tiếp tục phát huy vai trò điểm tựa, đồng hành cùng hội viên thông qua việc quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng, phối hợp cung ứng vật tư, đẩy mạnh xúc tiến thương mại qua các chuỗi sự kiện quảng bá và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể. Định hướng chiến lược của tổ chức hội là dịch chuyển mạnh mẽ từ tư duy sản xuất cá thể sang kinh tế nông nghiệp liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ số, phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ gắn liền với các tiêu chuẩn OCOP, VietGAP và khai thác hiệu quả lợi thế du lịch trải nghiệm địa phương.

Sự chủ động, sáng tạo cùng những mục tiêu rõ ràng của các cấp hội chính là điểm tựa quan trọng để nông dân Phú Thọ vượt qua khó khăn, khẳng định vị thế chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Với vai trò cầu nối vững chắc, HND tỉnh đang tiếp thêm niềm tin và động lực giúp nhà nông tự tin vươn xa, chung tay xây dựng Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Hoàng