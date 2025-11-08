Hội thao mừng ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường

Ngày 8/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Hội thao chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và 80 năm ngày truyền thống ngành (14/11/1945-14/11/2025). Dự và động viên hội thao có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở,60 vận động viên và đông đảo cổ động viên.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu khai mạc Hội thao

Hội thao tổ chức thi đấu gồm 2 môn bóng bàn và pickleballl với các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ.

Hội thao hứa hẹn mang đến một sân chơi đầy hấp dẫn và bổ ích cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của ngành Nông nghiệp và Môi trường sau những ngày làm việc, tăng cường sự đoàn kết giao lưu giữa các đơn vị, rèn luyện thân thể có sức khỏe tốt để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng hoa chúc mừng các đội tham dự Hội thao

Các đoàn vận động viên tham dự Hội thao

Hội thao không chỉ là cơ hội để các VĐV tranh tài và lan tỏa tinh thần thể thao, mà còn là cơ hội để các đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết và xây dựng mối quan hệ bền chặt. Thông qua các hoạt động của hội thao nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe, phong trào văn hóa văn nghệ cho cán bộ, đoàn viên và đóng góp vào việc xây dựng một môi trường làm việc năng động, tích cực tham gia các phong trào thi đua nói chung, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm và các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường đề ra.

Nội dung thi đấu đôi nam nữ môn pickleball

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần thi đấu “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, Hội thao đã cống hiến cho đông đảo khán giả những trận cầu hấp dẫn, kịch tính, đẹp mắt.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các VĐV đạt thành tích cao theo từng nội dung ở các môn thi đấu.

Nội dung thi đấu đôi nữ môn Pickleball

Quân Lâm