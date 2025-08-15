Xã hội
Hội thảo tư vấn, phản biện: Đánh giá trình độ phát triển, mức độ hạnh phúc của tỉnh Phú Thọ

Ngày 15/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội Thống kê tỉnh tổ chức hội thảo về chủ đề: Đánh giá trình độ phát triển, mức độ hạnh phúc của tỉnh Phú Thọ đến năm 2024 - Đề xuất mục tiêu đến năm 2030.

Hội thảo tư vấn, phản biện: Đánh giá trình độ phát triển, mức độ hạnh phúc của tỉnh Phú Thọ

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo các đại biểu, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận: Cho ý kiến nhận xét, đánh giá về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, mức độ hạnh phúc tỉnh Phú Thọ mới so với các tỉnh, thành phố liên quan và cả nước đến năm 2024, ước tính năm 2025; đánh giá các yếu tố chủ quan, khách quan có tác động đến các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội, chỉ số hạnh phúc của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu cần tập trung chỉ đạo, đầu tư nguồn lực để nâng cao chỉ số phát triển kinh tế - xã hội và chỉ số hạnh phúc của tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra, các chuyên gia, đại biểu còn phân tích, đóng góp một số vấn đề liên quan đến mục tiêu tăng trưởng, cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch; xây dựng một môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện...

Hội thảo là cơ sở để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có thêm thông tin, cơ sở khoa học, thực tiễn và các mục tiêu, giải pháp khả thi để xây dựng báo cáo tổng hợp, gửi đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025- 2030 nghiên cứu, sử dụng; góp phần chung tay cùng cả hệ thống chính trị xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển, cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Anh Thơ



