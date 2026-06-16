Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 - Cụm thi số 6

Ngày 16/6, tại phường Hòa Bình, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 (vòng sơ khảo), Cụm thi số 6.

Đội thi xã Lạc Thủy tham gia hội thi bằng một tình huống có thật được sân khấu hóa: Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thực hiện chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Tham gia hội thi có 7 đội đến từ các xã: Lạc Thủy, Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thủy, Tân Lạc, Kim Bôi và phường Tân Hòa. Mỗi đội gồm 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên tham gia thi chính thức và 10 diễn viên quần chúng.

Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; tạo điều kiện để các thành viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Ban giám khảo cuộc thi tập trung làm việc một cách công tâm, chính xác, trách nhiệm.

Các đội thi tranh tài ở 3 nội dung gồm: Tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Với sự chuẩn bị công phu, đầu tư nghiêm túc cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, các đội đã mang đến hội thi nhiều phần trình diễn đặc sắc, sáng tạo, giàu tính thực tiễn và để lại nhiều ấn tượng đối với Ban giám khảo cũng như đông đảo khán giả.

Các đội dự thi bằng tiểu phẩm, hoạt cảnh nêu bật những vấn đề quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT tại địa phương.

Phần thi của các đội đã vận dụng kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn để xử lý hiệu quả các tình huống liên quan đến ANTT ở cơ sở.

Ở phần thi Kiến thức, các đội thể hiện sự hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế phối hợp cũng như các quy định pháp luật liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Thông qua các phần thi, các đội thi đã giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác giữ gìn ANTT tại khu dân cư. Những câu chuyện thực tế được chuyển tải bằng hình thức sân khấu hóa đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân đối với nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Hội thi không chỉ là sân chơi nghiệp vụ bổ ích mà còn là dịp để các địa phương trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng trong công tác giữ gìn ANTT, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Căn cứ kết quả vòng sơ khảo, đội thi xuất sắc nhất của Cụm thi số 6 sẽ được lựa chọn tham dự vòng chung kết Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026.

Mạnh Hùng