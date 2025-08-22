Hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách - Hè 2025”

Ngày 22/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách - Hè 2025" với chủ đề “Tổ quốc trong trái tim em”.

Ban tổ chức trao 1 giải Xuất sắc cho đội thi Trường Tiểu học Ngô Quyền

Tới dự hội thi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh cùng đông đảo thầy và trò các nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức trao 2 giải Nhất cho đội thi Trường THCS Hạc Trì và đội thi Trường THCS Vũ Duệ

Ban Tổ chức trao giải chuyên đề cho phần thi kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách hay nhất và phần thi năng khiếu đặc sắc nhất

Hội thi thu hút sự tham gia của hơn 500 em thiếu nhi đến từ 15 đội thi. Trong thời gian không quá 25 phút, mỗi đội thi trải qua 2 phần thi là: Kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách và năng khiếu.

Phần thi của đội thi Trường Tiểu học Ngô Quyền

Ban Tổ chức tặng hoa và Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi

Với sự chuẩn bị chu đáo về đạo cụ, minh họa, phụ họa, cùng lời kể biểu cảm, chân thật tại các phần thi, các em học sinh của 15 đội thi đã trở thành những “sứ giả” đem tới cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc với những cuốn sách, câu chuyện về tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, ý chí vươn lên, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam qua các thời kỳ. Qua đó thể hiện lòng biết ơn, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, nuôi dưỡng khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc Việt Nam.

Phần thi của đội thi Trường THCS Hạc Trì

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Xuất sắc cho đội thi Trường Tiểu học Ngô Quyền, 2 giải Nhất cho đội thi Trường THCS Hạc Trì và đội thi Trường THCS Vũ Duệ, 5 giải Nhì và 7 giải Ba cho các tập thể có thành tích xuất sắc; đồng thời trao 2 giải chuyên đề cho phần thi kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách hay nhất và phần thi năng khiếu đặc sắc nhất.

Hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách - Hè 2025” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Hạnh Thúy