Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách - Hè 2025”

Ngày 22/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách - Hè 2025" với chủ đề “Tổ quốc trong trái tim em”.

Hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách - Hè 2025”

Ban tổ chức trao 1 giải Xuất sắc cho đội thi Trường Tiểu học Ngô Quyền

Tới dự hội thi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh cùng đông đảo thầy và trò các nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách - Hè 2025”

Ban tổ chức trao 2 giải Nhất cho đội thi Trường THCS Hạc Trì và đội thi Trường THCS Vũ Duệ

Hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách - Hè 2025”

Ban Tổ chức trao giải chuyên đề cho phần thi kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách hay nhất và phần thi năng khiếu đặc sắc nhất

Hội thi thu hút sự tham gia của hơn 500 em thiếu nhi đến từ 15 đội thi. Trong thời gian không quá 25 phút, mỗi đội thi trải qua 2 phần thi là: Kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách và năng khiếu.

Hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách - Hè 2025”

Phần thi của đội thi Trường Tiểu học Ngô Quyền

Hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách - Hè 2025”

Ban Tổ chức tặng hoa và Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi

Với sự chuẩn bị chu đáo về đạo cụ, minh họa, phụ họa, cùng lời kể biểu cảm, chân thật tại các phần thi, các em học sinh của 15 đội thi đã trở thành những “sứ giả” đem tới cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc với những cuốn sách, câu chuyện về tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, ý chí vươn lên, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam qua các thời kỳ. Qua đó thể hiện lòng biết ơn, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, nuôi dưỡng khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc Việt Nam.

Hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách - Hè 2025”

Phần thi của đội thi Trường THCS Hạc Trì

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Xuất sắc cho đội thi Trường Tiểu học Ngô Quyền, 2 giải Nhất cho đội thi Trường THCS Hạc Trì và đội thi Trường THCS Vũ Duệ, 5 giải Nhì và 7 giải Ba cho các tập thể có thành tích xuất sắc; đồng thời trao 2 giải chuyên đề cho phần thi kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách hay nhất và phần thi năng khiếu đặc sắc nhất.

Hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách - Hè 2025” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Hạnh Thúy


Hạnh Thúy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tuyên truyền Hội thi Đất Tổ Thiếu nhi HĐND tỉnh THCS xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Ủy ban Văn hóa Cách mạng tháng tám Thể thao
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xã Chí Tiên sẵn sàng cho năm học mới

Xã Chí Tiên sẵn sàng cho năm học mới
2025-08-22 06:57:00

baophutho.vn Sau khi chính thức trở thành đơn vị hành chính mới trên cơ sở sáp nhập 3 xã Chí Tiên, Thanh Hà và Sơn Cương, xã Chí Tiên đang có những chuyển...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long