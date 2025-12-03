Đinh Công Cảnh – Người lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Với niềm đam mê làm đồ chơi từ thủa nhỏ đã giúp anh Đinh Công Cảnh ở khu Đồi Hoa, xã Lạc Thủy thành công với mô hình khởi nghiệp. Không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình, anh Cảnh mong muốn được đóng góp công sức để xây dựng quê hương, lan tỏa những việc làm tốt đẹp, giá trị tích cực trong cộng đồng xã hội – nơi anh sinh ra và lớn lên.

Mô hình sản xuất đồ chơi kim loại của anh Đinh Công Cảnh (trái) phát triển hiệu quả và đem lại nguồn thu nhập ổn định

Khát vọng làm giàu trên quê hương

Khác xa với những ông chủ doanh nghiệp khác, tiếp xúc với anh Cảnh lần đầu cho tôi cảm nhận về một người đàn ông ít nói nhưng thực sự tâm huyết với nghề. Có lẽ chính vì công việc đòi hỏi người thợ thực sự tỉ mẩn, tập trung cao độ để phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình trong quá trình thiết kế và sản xuất đồ chơi. Dạo quanh khu xưởng gần 1.000m2 cùng anh Cảnh, đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến và kính trọng của những người công nhân. Bởi bất cứ khó khăn nào trong công việc cũng như cuộc sống đều được anh Cảnh quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ anh em.

Thành lập từ năm 2018, Công ty TNHH MTV RCMODELDESIGN do anh Đinh Công Cảnh đảm nhận vị trí Giám đốc hoạt động trong lĩnh vực chuyên sản xuất đồ chơi. Các sản phẩm được thiết kế làm từ kim loại mô phỏng thiết bị, máy móc chất lượng cao như xe tải, máy xúc, hoặc các loại xe hơi... Theo đó, mỗi sản phẩm có giá thành dao động từ 20 – 50 triệu đồng tùy theo kích cỡ, độ tinh xảo. Thị trường xuất khẩu chính hiện nay chủ yếu tại các nước Châu Âu như: Đức, Pháp, Thụy Sỹ... Doanh thu mỗi năm ước đạt trên 2 tỷ đồng, lợi nhuận sau khi trừ chi phí khoảng 500 triệu đồng.

Anh Cảnh chia sẻ: “Đam mê tìm tòi làm đồ chơi từ nhỏ, bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thành công với mô hình khởi nghiệp này. Thời điểm mới vào nghề, tôi gặp rất nhiều khó khăn về việc hoàn thiện quy trình sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và định hướng phát triển. Tuy nhiên với sự nỗ lực cố gắng và nguồn động viên to lớn từ gia đình, mô hình phát triển hiệu quả và dần khẳng định được chất lượng sản phẩm, thương hiệu trên thị trường”.

Doanh nghiệp giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương có chung niềm đam mê, sở thích về gia công đồ chơi kim loại

Cùng với việc nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình, doanh nghiệp hiện đang giải quyết việc làm cho 5 – 6 lao động với mức thu nhập ổn định từ 8 – 10 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các buổi định hướng nghề nghiệp. Tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn có nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Vì cuộc sống cộng đồng

Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I, anh Cảnh được vinh danh là điển hình tiên tiến bởi những đóng góp tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Giai đoạn 2020-2025, doanh nghiệp đã ủng hộ, đóng góp cho địa phương trên 200 triệu đồng để xây dựng khuân viên, trồng cây xanh, lắp đặt bàn ghế đá phục vụ sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư. Đồng thời là cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.

Sải bước trên con đường bê tông thẳng tắp tại khu Đồi Hoa dễ dàng nhận thấy được diện mạo mới của khu dân cư kiểu mẫu. Đường làng, ngõ xóm phong quang sạch sẽ, hai bên đường trồng nhiều hoa và cây xanh. Ông Phạm Hảo, Trưởng khu Đồi Hoa vui mừng chia sẻ: “Phấn khởi trước sự đổi thay của khu dân cư, rất nhiều tấm gương điển hình trong thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương. Trong đó, cháu Cảnh là một trong những thanh niên trẻ tuổi đã ủng hộ, đóng góp kinh phí để mua sắm trang thiết bị tại nhà văn hóa phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Những hành động đó đã nêu gương sáng tại khu dân cư, đồng thời lan tỏa ý thức, trách nhiệm với quê hương”.

Cùng với việc phát triển kinh tế, Công ty TNHH MTV RCMODELDESIGN đã hỗ trợ kinh phí để chỉnh trang, xây dựng đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp

Xác định công tác giáo dục là nhiệm vụ quan trọng góp phần ươm mầm thế hệ trẻ, doanh nghiệp đã phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà trường trên địa bàn để ủng hộ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy. Trong đó tập trung vào việc đầu tư mua sắm trang thiết bị học tập cho các em học sinh. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương, tạo tiền đề vững chắc phát triển KT-XH trong tương lai.

Đồng chí Quách Danh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Thủy cho biết: “Anh Đinh Công Cảnh là một trong những thanh niên tiêu biểu của địa phương mạnh dạn “dám nghĩ, dám làm” trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Với ý chí quyết tâm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ chơi đã đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương, đồng thời giải quyết được việc làm nhiều lao động. Cùng với đó, doanh nghiệp đã ủng hộ nguồn kinh phí để đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân tại cộng đồng dân cư. Cấp ủy, chính quyền địa phương mong muốn cá nhân anh Cảnh cũng như người dân địa phương tiếp tục nhân rộng những việc tốt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

Đức Anh