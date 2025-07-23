Hơn 240 vận động viên tham gia Giải vô địch bắn cung quốc gia tại Vĩnh Long

Sáng 23/7, tại tỉnh Vĩnh Long, Cục Thể thao Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Giải vô địch bắn cung quốc gia năm 2025. Dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh.

Vận động viên đang thi đấu.

Giải năm nay quy tụ hơn 240 vận động viên đến từ 12 đơn vị đại diện cho các tỉnh, thành phố trong cả nước về tham dự, gồm: An Giang, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và Vĩnh Long.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao cờ cho các đoàn tham gia giải.

Các vận động viên tham gia tranh tài 36 nội dung thi đấu ở cung 1 dây, cung 3 dây. Giải sẽ diễn ra đến ngày 30/7.

Giải vô địch bắn cung quốc gia là cơ hội để các vận động viên cọ xát, thể hiện bản lĩnh, nâng cao thành tích, đồng thời là dịp để các địa phương giao lưu, gắn kết sau sáp nhập, tạo nên sức mạnh chung vì sự phát triển thể thao cả nước.

Quang cảnh các vận động viên tham gia thi đấu trên sân vận động tỉnh Vĩnh Long.

Giải vô địch Bắn cung Quốc gia năm 2025 không chỉ là sự kiện thể thao quan trọng mà còn là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Đây là dịp để thể hiện tinh thần đoàn kết, hội nhập, thích ứng và phát triển sau sáp nhập hành chính, đồng thời khẳng định vai trò của thể thao trong đời sống xã hội hiện đại.

Nguồn nhandan.vn