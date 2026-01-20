Hơn 60 nghìn ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững

Năm 2025, tỉnh Phú Thọ ghi nhận bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khi diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 60,2 nghìn ha, tăng thêm 20,4 nghìn ha so với năm trước. Kết quả này không chỉ khẳng định nỗ lực của các cấp, ngành và chủ rừng, mà còn mở ra cơ hội nâng cao giá trị kinh tế lâm nghiệp, hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Người dân và lực lượng kiểm lâm phối hợp kiểm tra, giám sát rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Theo Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, diện tích rừng được cấp chứng chỉ chủ yếu tập trung ở các địa phương có thế mạnh về lâm nghiệp. Việc mở rộng diện tích rừng đạt chứng chỉ đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người trồng rừng, từ khai thác nhỏ lẻ sang quản lý rừng theo quy trình khoa học, tuân thủ các tiêu chí nghiêm ngặt về môi trường, xã hội và kinh tế.

Rừng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững không chỉ giúp bảo vệ tài nguyên, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, mà còn tạo điều kiện để sản phẩm gỗ của tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ ưu tiên sử dụng nguyên liệu có chứng chỉ, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người trồng rừng.

Để đạt được kết quả trên, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chủ rừng áp dụng các quy trình quản lý rừng bền vững; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp chế biến gỗ với hộ trồng rừng và hợp tác xã...

Thời gian tới, tỉnh xác định tiếp tục coi quản lý rừng bền vững là giải pháp trọng tâm trong phát triển lâm nghiệp. Theo đó, tiếp tục rà soát, mở rộng diện tích rừng trồng tập trung đủ điều kiện để cấp chứng chỉ; nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ gỗ có chứng chỉ; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng, chăm sóc và khai thác rừng, qua đó góp phần phát triển kinh tế lâm nghiệp hiệu quả, bảo vệ môi trường và nâng cao sinh kế cho người dân.

Hoàng Hương