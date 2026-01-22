Hơn 65.000 học sinh lớp 1 được tặng mũ bảo hiểm

Thực hiện chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho trẻ em ngay từ những năm đầu đến trường. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông và chăm lo cho thế hệ trẻ.

Học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Supe (xã Lâm Thao) được tặng mũ bảo hiểm và hướng dẫn đội mũ đúng cách.

Theo đó, từ tháng 9/2025 đến nay, trên 65.000 học sinh thuộc 2.225 lớp 1 của 666 trường tiểu học trong toàn tỉnh đã được trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Hoạt động được tổ chức tại các cơ sở giáo dục, bảo đảm mỗi học sinh đều được trang bị mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Trong mỗi chương trình trao tặng mũ bảo hiểm, các đơn vị, nhà trường đã hướng dẫn kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh như: Đội mũ bảo hiểm đúng cách, ngồi sau an toàn; tô màu mũ bảo hiểm dành cho học sinh; hướng dẫn phụ huynh kỹ năng lái xe an toàn trên sân thực hành...

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ an toàn cho học sinh, mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức đội mũ bảo hiểm đúng quy định cho các em và phụ huynh. Qua đó, hình thành thói quen chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, hướng tới mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Lệ Oanh