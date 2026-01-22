Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hơn 65.000 học sinh lớp 1 được tặng mũ bảo hiểm

Thực hiện chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho trẻ em ngay từ những năm đầu đến trường. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông và chăm lo cho thế hệ trẻ.

Hơn 65.000 học sinh lớp 1 được tặng mũ bảo hiểm

Học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Supe (xã Lâm Thao) được tặng mũ bảo hiểm và hướng dẫn đội mũ đúng cách.

Theo đó, từ tháng 9/2025 đến nay, trên 65.000 học sinh thuộc 2.225 lớp 1 của 666 trường tiểu học trong toàn tỉnh đã được trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Hoạt động được tổ chức tại các cơ sở giáo dục, bảo đảm mỗi học sinh đều được trang bị mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Trong mỗi chương trình trao tặng mũ bảo hiểm, các đơn vị, nhà trường đã hướng dẫn kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh như: Đội mũ bảo hiểm đúng cách, ngồi sau an toàn; tô màu mũ bảo hiểm dành cho học sinh; hướng dẫn phụ huynh kỹ năng lái xe an toàn trên sân thực hành...

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ an toàn cho học sinh, mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức đội mũ bảo hiểm đúng quy định cho các em và phụ huynh. Qua đó, hình thành thói quen chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, hướng tới mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Lệ Oanh


Lệ Oanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ban An toàn Giao thông Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh Pháp luật Ý nghĩa Đội mũ bảo hiểm Trẻ em Thế hệ trẻ Tai nạn giao thông học sinh lớp 1
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hiệu quả từ mô hình may gia công ở An Bình

Hiệu quả từ mô hình may gia công ở An Bình
2026-01-22 09:47:00

baophutho.vn Trước khi có cơ ngơi nhà xưởng, thành lập doanh nghiệp và tạo nhiều việc làm cho lao động như hiện tại, chị Đinh Thị Phương Thao ở thôn Tiên...

“Cầu nối” những tấm lòng nhân ái

“Cầu nối” những tấm lòng nhân ái
2026-01-22 09:28:00

baophutho.vn Tham gia vào các câu lạc bộ (CLB), đội nhóm tình nguyện viên (TNV) Chữ thập đỏ (CTĐ), mỗi thành viên có một công việc, hoàn cảnh khác nhau...

Cơ hội an cư cho người thu nhập thấp

Cơ hội an cư cho người thu nhập thấp
2026-01-21 08:12:00

baophutho.vn Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về việc đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 -...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long