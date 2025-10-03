Honda Việt Nam trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2025 - 2026

Ngày 2/10, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) và Bộ Giáo dục & Đào tạo (Bộ GD&ĐT) chính thức phát động Chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc năm học 2025 – 2026” với chủ đề “Đội mũ xinh bảo vệ chúng mình” .

Nằm trong chuỗi hoạt động đồng hành cùng Chính phủ hướng tới mục tiêu “KHÔNG có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045 và tầm nhìn toàn cầu của Honda đến năm 2050, năm nay HVN sẽ trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên cả nước, trong đó, tỉnh Phú Thọ có trên 50.000 học sinh, đồng thời, Công ty tổ chức đào tạo kiến thức an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh và phụ huynh.

Chương trình được khởi động từ năm 2018, đến nay đã trao gần 12 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1. Theo thống kê, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em đã tăng mạnh từ 37% (năm 2018) lên 85% (năm học 2024 – 2025).

Toàn cảnh buổi lễ phát động.

Lễ phát động đầu tiên của năm học 2025 – 2026 được tổ chức tại Trường Tiểu học Vạn Bảo (Hà Nội) với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban ATGTQG, Bộ GD&ĐT, Bộ Công an và các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Honda Motor Nhật Bản, Honda Motor châu Á cùng Ban Giám đốc Honda Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Toshihiro Mibe – Giám đốc, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành Công ty Honda Motor Nhật Bản nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng việc trao tặng mũ bảo hiểm không chỉ là hành động thiết thực bảo vệ an toàn cho các em học sinh, mà còn góp phần hình thành thói quen đội mũ đạt chuẩn cho thế hệ tương lai. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng văn hóa giao thông an toàn tại Việt Nam”.

Ông Toshihiro Mibe – Giám đốc, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành – Công ty Honda Motor Nhật Bản phát biểu tại chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, các bên đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ với những cam kết: 100% học sinh lớp Một trên cả nước sẽ được trao mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Tăng cường hoạt động đào tạo, chia sẻ kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh và phụ huynh.

Các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp Một trường Tiểu học Vạn Bảo.

HVN kỳ vọng, thông qua chương trình, năm học 2025 – 2026, sẽ có hơn 1,8 triệu học sinh và 350.000 phụ huynh được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần giảm thiểu rủi ro tai nạn và từng bước hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về an toàn giao thông.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Các đại biểu cùng bấm nút phát động chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2025 - 2026.

Phụ huynh thực hành lái xe an toàn trên sa hình

Phụ huynh trải nghiệm trên máy tập lái xe Honda

Những chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn, đạt chuẩn Quốc gia được trao tặng đến các em học sinh lớp 1 trên toàn quốc.

Lê Minh