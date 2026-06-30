Hợp Lý khai thác lợi thế, tạo động lực phát triển

Không có nhiều cánh đồng bằng phẳng để canh tác lúa nhưng bù lại, xã Hợp Lý sở hữu những vùng đồi rộng lớn, diện tích rừng trồng lớn và điều kiện tự nhiên phù hợp với nhiều loại vật nuôi đặc sản. Vì thế, trên địa bàn xã từng bước hình thành các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường. Từ chăn nuôi dê, hươu lấy nhung, bồ câu Pháp đến phát triển kinh tế rừng và chế biến lâm sản... Những hướng sản xuất mới đang tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giá trị kinh tế so với các mô hình sản xuất truyền thống.

Gia đình chị Nguyễn Thị Diệp là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi mô hình chăn nuôi. Sau khi tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do địa phương tổ chức, chị quyết định chuyển sang nuôi dê thương phẩm.

Nhờ tận dụng diện tích đồi cỏ và nguồn thức ăn sẵn có, đàn dê phát triển tốt, ít dịch bệnh, đầu ra ổn định. Theo chị Diệp, so với nuôi lợn, nuôi dê dễ chăm sóc hơn, ít rủi ro về dịch bệnh và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Mô hình không chỉ giúp gia đình nâng cao thu nhập mà còn mở ra hướng phát triển mới cho nhiều hộ dân khác trên địa bàn.

Trang trại nuôi dê của chị Nguyễn Thị Diệp nuôi 30 con dê nái và hàng chục con dê con.

Không chỉ phát triển đàn dê, Hợp Lý từng bước đa dạng hóa cơ cấu vật nuôi với các mô hình nuôi hươu lấy nhung, bồ câu Pháp, cầy hương, nhím... Đây đều là những vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện sinh thái địa phương và đang được khuyến khích nhân rộng.

Đến nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn đạt khoảng 264.000 con. Cùng với đó, địa phương đang triển khai 9 mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp theo Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo thêm nhiều lựa chọn sản xuất cho người dân.

Nếu chăn nuôi tạo sinh kế từ những vùng đồi thì rừng trồng lại mở ra hướng phát triển công nghiệp chế biến cho Hợp Lý. Với hơn 1.500 ha rừng trồng và lợi thế nằm kề vùng nguyên liệu của tỉnh Tuyên Quang, địa phương đang từng bước hình thành chuỗi giá trị từ trồng rừng đến chế biến gỗ. Nhiều hộ dân đã đầu tư xưởng bóc ván, đưa khâu chế biến về ngay tại địa phương. Giá trị của mỗi ha rừng vì thế được nâng lên, đồng thời tạo thêm việc làm, mang đến thu nhập ổn định cho người dân.

Xưởng bóc ván gỗ của gia đình chị Trần Thị Thủy là một trong hàng chục cơ sở chế biến gỗ đang hoạt động hiệu quả tại xã Hợp Lý. Tận dụng nguồn nguyên liệu keo, bạch đàn dồi dào của địa phương và các vùng lân cận, gia đình đã mạnh dạn đầu tư máy móc, không ngừng mở rộng quy mô sản xuất. Không chỉ tạo đầu ra ổn định cho người trồng rừng, xưởng còn giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương.

Chị Thủy chia sẻ: "Nguồn gỗ keo, bạch đàn ở địa phương và các vùng lân cận rất dồi dào nên gia đình quyết định đầu tư xưởng bóc ván. Chế biến ngay tại địa phương giúp giảm chi phí vận chuyển, nâng cao giá trị cây gỗ, đồng thời tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động".

Cơ sở chế biến gỗ của gia đình chị Trần Thị Thủy tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương.

Việc hình thành các cơ sở chế biến ngay tại vùng nguyên liệu đã giảm chi phí vận chuyển, nâng cao giá trị rừng trồng và từng bước hình thành mối liên kết giữa người trồng rừng với cơ sở chế biến. Không chỉ tăng hiệu quả kinh tế, nghề bóc ván còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn khi nhiều lao động có việc làm ổn định ngay trên địa bàn, góp phần hình thành chuỗi sản xuất bền vững từ nguyên liệu đến chế biến.

Bên cạnh phát triển chăn nuôi và kinh tế rừng, địa phương cũng triển khai nhiều mô hình trồng trọt mới như nấm rơm, lúa thảo dược Vĩnh Hòa, gấc, ba kích... nhằm đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai.

Song song với việc khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có, Hợp Lý cũng đang đặt ra những mục tiêu cụ thể để tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 117 tỷ đồng, tạo nguồn lực quan trọng để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Trong 6 tháng cuối năm, địa phương phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 9,15%; thu nhập bình quân đầu người tăng 10% so với năm trước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã tiếp tục phát huy những lợi thế sẵn có, đồng thời xây dựng những sản phẩm đặc trưng trở thành sản phẩm OCOP, giúp nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh trên thị trường.

Ông Phạm Văn Hòa – Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Lý cho biết: "Xã xác định phát triển kinh tế phải dựa trên lợi thế của địa phương. Chúng tôi vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, tiếp cận nguồn vốn và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Thời gian tới, xã tiếp tục phát triển các vật nuôi có giá trị kinh tế cao như dê, hươu, bồ câu Pháp, đồng thời xây dựng các sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị hàng hóa, tạo thương hiệu và tăng thu nhập cho người dân".

Thực tiễn ở Hợp Lý cho thấy, mỗi vùng đất đều có những lợi thế riêng nếu được khai thác đúng hướng. Địa phương đang từng bước chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Sự chủ động của người dân cùng định hướng và sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền đang đặt nền móng cho một nền nông nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Hà Giang