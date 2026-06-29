HTX Nông sản Tam Dương khẳng định giá trị nông sản nhờ làm chủ công nghệ

Trong bối cảnh nông nghiệp chuyển mạnh sang hướng ứng dụng công nghệ cao, HTX Nông sản Tam Dương (xã Tam Dương) trở thành mô hình tiêu biểu của tỉnh khi kiên trì theo đuổi sản xuất sạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị nông sản và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ứng dụng công nghệ cao giúp HTX Nông sản Tam Dương tạo ra những sản phẩm dưa lưới thơm ngon, đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Thành lập năm 2022 với diện tích gần 1 ha, HTX lựa chọn hướng đi khác biệt bằng việc đầu tư hệ thống nhà màng và công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel thay cho phương thức canh tác truyền thống. Mô hình này tạo ra “lá chắn” giúp cây trồng hạn chế sâu bệnh, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chủ động sản xuất quanh năm, đặc biệt là trái vụ, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất.

Hiện nay, HTX tập trung vào các sản phẩm chủ lực có thế mạnh, xây dựng năng lực nhận diện thương hiệu riêng như: dưa lưới Ichiba, dưa chuột Maya, dưa lê Kim Hoàng Hậu và dưa lê sữa. Điểm khác biệt giúp nông sản của HTX nhanh chóng tạo được lòng tin của người tiêu dùng chính là sự đồng nhất về mặt chất lượng. Tất cả quy trình từ khâu chọn giống, chăm sóc cho đến thu hoạch đều được giám sát và kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn VietGAP.

Những trái dưa không chỉ có độ ngọt đậm đà, hương thơm đặc trưng mà còn có mẫu mã đẹp, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các hệ thống siêu thị lớn và cửa hàng thực phẩm sạch. Minh chứng rõ nét nhất cho thành quả này là vào năm 2024, cả 4 sản phẩm dưa chủ lực của HTX đều được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Việc xây dựng mạng lưới liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp bao tiêu đã tạo ra chuỗi cung ứng bền vững, mang lại doanh thu ổn định khoảng 2,5 tỷ đồng mỗi năm cho HTX.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, HTX còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân địa phương. Từ phương thức canh tác chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, các thành viên HTX đã từng bước làm chủ máy móc, vận hành hệ thống tưới tự động, áp dụng quy trình sản xuất hiện đại và chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, coi trọng chất lượng và giá trị thương hiệu.

Song song với phát triển kinh tế, yếu tố bền vững về môi trường luôn được HTX đặt lên vị trí hàng đầu. Quy trình canh tác tuần hoàn, hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất độc hại, góp phần bảo vệ môi trường đất và nguồn nước ngầm của địa phương. Điều này góp phần quan trọng vào việc giữ gìn cảnh quan làng quê luôn sáng - xanh - sạch - đẹp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu mà tỉnh đang hướng tới.

Ông Lê Anh Khải - Giám đốc HTX Nông sản Tam Dương cho biết: "Để tiếp tục gia tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác, thời gian tới, HTX tích cực khảo nghiệm và đưa các loại giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đồng thời, chúng tôi sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm bằng cách từng bước chuyển sang phương pháp sản xuất hữu cơ hoàn toàn".

Thành công của HTX Nông sản Tam Dương cho thấy, khi khoa học công nghệ kết hợp với tinh thần đổi mới và tâm huyết, nông dân hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Qua đó cũng gửi đi thông điệp về sức mạnh của kinh tế tập thể, nơi sự hợp tác và công nghệ cùng cộng hưởng để xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững nông sản đất Tổ.

Trần Tỉnh