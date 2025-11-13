Hướng dẫn thu thập, biên soạn chỉ tiêu Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã

Sáng 13/11, tại phường Hòa Bình, Thống kê tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thu thập và biên soạn chỉ tiêu Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã năm 2025. Dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là chuyên viên các sở, ngành phụ trách công tác thống kê; lãnh đạo UBND xã, phòng Kinh tế và công chức phụ trách thống kê của 46 xã, phường khu vực Hòa Bình cũ.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Thống kê tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 7579/KH-UBND ngày 27/10/2025 của UBND tỉnh về biên soạn chỉ tiêu “Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã năm 2025”; phổ biến các quy định chung, hướng dẫn quy trình, nội dung, nguyên tắc biên soạn và nghiệp vụ chi tiết theo từng khu vực kinh tế; đồng thời hướng dẫn thu thập thông tin phiếu khảo sát, kết hợp khai thác dữ liệu hành chính và dữ liệu điều tra thống kê sẵn có.

Đại diện lãnh đạo Thống kê tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đại diện lãnh đạo Thống kê tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Chỉ tiêu “Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã” là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh toàn diện kết quả hoạt động của các ngành kinh tế trong một năm. Đây là chỉ tiêu mới, có phạm vi rộng, nội dung phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và địa phương. Hiện nay, dữ liệu thống kê chưa bao quát đầy đủ đến cấp xã; do đó, việc tổ chức khảo sát, thu thập bổ sung thông tin là hết sức cần thiết để đảm bảo số liệu thống nhất, tin cậy, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê ở cấp cơ sở.

Theo kế hoạch, công tác biên soạn chỉ tiêu sẽ được triển khai trong quý IV/2025, dựa trên 3 nguồn thông tin chính: Khảo sát trực tiếp doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và UBND xã, phường; khai thác dữ liệu hành chính từ các sở, ngành; và sử dụng số liệu từ các cuộc điều tra thống kê hiện có. Thống kê tỉnh đã thành lập Tổ công tác gồm 27 thành viên, ban hành văn bản phân công nhiệm vụ và xây dựng tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thống nhất về phương pháp, biểu mẫu và quy trình thực hiện.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh cũng đề nghị các phòng nghiệp vụ chủ động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về chất lượng số liệu từng lĩnh vực; Thống kê cơ sở phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường trong hướng dẫn, thu thập, rà soát và xác nhận kết quả; các sở, ngành và UBND các xã, phường cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định. Việc thu thập, xử lý và công khai số liệu phải đảm bảo khách quan, thống nhất, tuân thủ nghiêm Luật Thống kê.

Đại biểu tham dự hội nghị

Việc biên soạn chỉ tiêu năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng bộ dữ liệu kinh tế cho hai năm 2024 và ước tính 2025, tạo nền tảng phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 của tỉnh và từng địa phương.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ thống kê cơ sở được trang bị kiến thức, phương pháp và kỹ năng nghiệp vụ, từ đó triển khai hiệu quả việc thu thập, biên soạn và tổng hợp chỉ tiêu Tổng giá trị sản phẩm cấp xã, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Hồng Duyên