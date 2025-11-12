Ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử

{title}
Thuế tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị ký kết phối hợp hướng dẫn chính sách thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử với các nhà cung cấp giải pháp: Viettel chi nhánh Phú Thọ, VNPT Phú Thọ, Công ty cổ phần Misa và Công ty cổ phần Softdreams trong việc cung cấp giải pháp số, nền tảng quản lý và hỗ trợ người nộp thuế.
Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Thuế tỉnh và nhà cung cấp Viettel Chi nhánh Phú Thọ
Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Thuế tỉnh và Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ và Thương mại Softdreams
Việc ký kết hợp tác này nhằm thực hiện Đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán và Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”; đồng thời, áp dụng rộng rãi hoá đơn điện tử tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch; khuyến kích các hộ kinh doanh phát triển bền vững; hỗ trợ hộ kinh doanh quản trị hiệu quả, tiết kiệm chi phí, bắt kịp xu thế kinh doanh hiện đại và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế của Nhà nước.
Đại diện nhà cung cấp Viettel Chi nhánh Phú Thọ phát biểu tại lễ ký kết
Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ và Thương mại Softdreams phát biểu tại lễ ký kết
Thúy Hằng
