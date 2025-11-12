Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử

Thuế tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị ký kết phối hợp hướng dẫn chính sách thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử với các nhà cung cấp giải pháp: Viettel chi nhánh Phú Thọ, VNPT Phú Thọ, Công ty cổ phần Misa và Công ty cổ phần Softdreams trong việc cung cấp giải pháp số, nền tảng quản lý và hỗ trợ người nộp thuế.

Ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tửKý kết thoả thuận hợp tác giữa Thuế tỉnh và nhà cung cấp Viettel Chi nhánh Phú Thọ

Ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử

Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Thuế tỉnh và Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ và Thương mại Softdreams

Việc ký kết hợp tác này nhằm thực hiện Đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán và Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”; đồng thời, áp dụng rộng rãi hoá đơn điện tử tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch; khuyến kích các hộ kinh doanh phát triển bền vững; hỗ trợ hộ kinh doanh quản trị hiệu quả, tiết kiệm chi phí, bắt kịp xu thế kinh doanh hiện đại và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế của Nhà nước.

Ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tửĐại diện nhà cung cấp Viettel Chi nhánh Phú Thọ phát biểu tại lễ ký kết

Ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử

Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ và Thương mại Softdreams phát biểu tại lễ ký kết

Thúy Hằng


Thúy Hằng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tỉnh Phú Thọ Hộ kinh doanh Hỗ trợ Pháp Cổ phần Công ty nhà cung cấp Hợp tác Chính sách thuế Môi trường kinh doanh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long