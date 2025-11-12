Triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW và ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Tề Lỗ

Chiều 12/11, tại Nhà văn hóa thôn Hùng Vĩ 2, UBND xã Tề Lỗ tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và công bố Quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp xã Tề Lỗ.

Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Văn Hùng trao tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp xã Tề Lỗ

Đồng chí Lê Anh Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tề Lỗ trao tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; ông Lê Anh Tân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Hà Thái Dương – Chủ tịch UBND xã cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và gần 100 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn.

Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị

Xã Tề Lỗ hiện có 350 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hơn 1.500 hộ kinh doanh đang hoạt động hiệu quả. Việc thành lập Hội Doanh nghiệp xã là bước đi quan trọng nhằm tăng cường kết nối, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Chủ tịch UBND xã Hà Thái Dương trao Quyết định thành lập Hội doanh nghiệp xã Tề lỗ nhiệm kỳ 2025-2030

Theo Quyết định số 1128 ngày 29/10/2025, Hội Doanh nghiệp xã Tề Lỗ gồm 62 thành viên. UBND xã đã ban hành Quyết định số 1536 ngày 7/11/2025 công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra lâm thời Hội Doanh nghiệp xã khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030. Ban Chấp hành có 27 thành viên, Ban Thường vụ gồm 11 người; ông Nguyễn Văn Biện – Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Trường Biện được chỉ định làm Chủ tịch Hội.

Ra mắt BCH hội Doanh nghiệp xã Tề Lỗ nhiệm kỳ 2025-2030

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Tề Lỗ Nguyễn Văn Biện trao tặng xã Tề Lỗ 56 suất quà và 3 nhà Đại đoàn kết trị giá 210 triệu đồng

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền xã Tề Lỗ trong việc thành lập tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đề nghị các hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thay mặt Hội Doanh nghiệp xã, ông Nguyễn Văn Biện cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, khẳng định Hội sẽ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp năng động, trách nhiệm. Dịp này, Hội Doanh nghiệp xã Tề Lỗ trao tặng 56 suất quà trị giá 56 triệu đồng cho các hộ khó khăn và hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa tổng trị giá 210 triệu đồng.

Xuân Hùng