Giao lưu kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp

{title}
{publish}
{head}
Sáng ngày 12/11, tại phường Vĩnh Phúc, Chapter BNI Alpha tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã tổ chức chương trình giao lưu – kết nối kinh doanh quy mô, thu hút sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với chủ đề “Giải pháp máy tính và an ninh đồng bộ cho doanh nghiệp”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thường kỳ của BNI nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, kết nối thương mại và phát triển cộng đồng doanh nhân địa phương.
Ra đời từ năm 1985 do Tiến sĩ Ivan Misner sáng lập, BNI (Business Network International) hiện là tổ chức kết nối thương mại lớn nhất thế giới với hơn 11.300 Chapter, quy tụ hàng triệu doanh nhân tại hơn 70 quốc gia. BNI là mô hình duy nhất trên thế giới đo lường hiệu quả kết nối thông qua tổng số cơ hội kinh doanh và giá trị giao dịch mà các thành viên trao cho nhau.
Tại Việt Nam nói chung, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng, BNI Alpha Chapter là một trong những chi hội hoạt động tích cực, tập hợp đông đảo doanh nhân trong nhiều lĩnh vực. Với sứ mệnh giúp các thành viên gia tăng cơ hội kinh doanh thông qua chương trình trao đổi cơ hội (referral) một cách có cấu trúc, tích cực và chuyên nghiệp, BNI Alpha hướng tới xây dựng những mối quan hệ lâu dài, bền vững và có ý nghĩa giữa các chuyên gia kinh doanh chất lượng.
Tại chương trình, các doanh nghiệp tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh nhằm hỗ trợ nhau cùng phát triển
Tại chương trình, đại diện BNI Alpha cho biết mục tiêu của buổi giao lưu là tạo không gian cởi mở để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm đối tác và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong hoạt động kinh doanh. Thông qua đó, các thành viên cùng nhau lan tỏa tinh thần “Givers Gain – Cho là Nhận”, giá trị cốt lõi đã làm nên thành công của BNI trên toàn cầu.
Sự kiện tại Vĩnh Phúc lần này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết và năng động của các thành viên BNI Alpha mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương thông qua việc kết nối nguồn lực doanh nghiệp một cách thực chất và hiệu quả.
Lê Minh
baophutho.vn Không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, nhiều người cao tuổi còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương. Bằng kinh...
baophutho.vn Lễ hội cam Cao Phong và Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Cao Phong năm...
Nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế tư nhân không chỉ giúp tăng trưởng bền vững mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo đa chiều, tăng cường sự ổn...
baophutho.vn Vào lúc 16h20', ngày 14/11, tổ máy số 2 thuộc dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã chính thức hoà lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia.
baophutho.vn Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tân Phú, xã Thu Ngạc và Thạch Kiệt, xã Tân Sơn đã và đang khẳng định vị thế trung tâm chính...
baophutho.vn Theo dự kiến ngày 28/11, tại khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, phường Việt Trì sẽ diễn ra Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Đông...
baophutho.vn Phát triển hệ thống giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân...