Giao lưu kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp

Sáng ngày 12/11, tại phường Vĩnh Phúc, Chapter BNI Alpha tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã tổ chức chương trình giao lưu – kết nối kinh doanh quy mô, thu hút sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với chủ đề “Giải pháp máy tính và an ninh đồng bộ cho doanh nghiệp”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thường kỳ của BNI nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, kết nối thương mại và phát triển cộng đồng doanh nhân địa phương.

Ra đời từ năm 1985 do Tiến sĩ Ivan Misner sáng lập, BNI (Business Network International) hiện là tổ chức kết nối thương mại lớn nhất thế giới với hơn 11.300 Chapter, quy tụ hàng triệu doanh nhân tại hơn 70 quốc gia. BNI là mô hình duy nhất trên thế giới đo lường hiệu quả kết nối thông qua tổng số cơ hội kinh doanh và giá trị giao dịch mà các thành viên trao cho nhau.

Tại Việt Nam nói chung, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng, BNI Alpha Chapter là một trong những chi hội hoạt động tích cực, tập hợp đông đảo doanh nhân trong nhiều lĩnh vực. Với sứ mệnh giúp các thành viên gia tăng cơ hội kinh doanh thông qua chương trình trao đổi cơ hội (referral) một cách có cấu trúc, tích cực và chuyên nghiệp, BNI Alpha hướng tới xây dựng những mối quan hệ lâu dài, bền vững và có ý nghĩa giữa các chuyên gia kinh doanh chất lượng.

Tại chương trình, các doanh nghiệp tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh nhằm hỗ trợ nhau cùng phát triển

Tại chương trình, đại diện BNI Alpha cho biết mục tiêu của buổi giao lưu là tạo không gian cởi mở để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm đối tác và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong hoạt động kinh doanh. Thông qua đó, các thành viên cùng nhau lan tỏa tinh thần “Givers Gain – Cho là Nhận”, giá trị cốt lõi đã làm nên thành công của BNI trên toàn cầu.

Sự kiện tại Vĩnh Phúc lần này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết và năng động của các thành viên BNI Alpha mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương thông qua việc kết nối nguồn lực doanh nghiệp một cách thực chất và hiệu quả.

Lê Minh