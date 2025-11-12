Đồng hành cùng người nghèo

Với mục tiêu hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội. Thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH Kim Bôi đã triển khai tốt các chính sách tín dụng ưu đãi, giúp nhiều hộ gia đình có thêm vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Gia đình ông Bùi Văn Vương, xóm Đồi 2, xã Kim Bôi là hộ nghèo của xã, năm 2023, ông Vương được vay 50 triệu đồng từ NHCSXH. Từ nguồn vốn vay, gia đình ông đầu tư mua 1 con trâu và 1 con bò. Đến nay, bò đã sinh sản được 1 bê con. Gia đình ông thực hiện trả lãi đầy đủ hàng tháng, không có lãi tồn, ngoài ra còn gửi tiết kiệm qua tổ vay vốn được 2,7 triệu đồng.

Từ vốn vay ưu đãi, gia đình ông Bùi Văn Vương, xóm Đồi 2, xã Kim Bôi đầu tư chăn nuôi bò

Bà Nguyễn Minh Sáng, tổ trưởng Tổ TK&VV Đồi 2 cho biết: Tổ có 38 thành viên thực hiện 6 chương trình tín dụng ưu đãi với dư nợ trên 2 tỷ đồng đồng. Qua đánh giá các hộ sử dụng vốn vay hiệu quả, tổ không có tình trạng lãi tồn và nợ quá hạn. Nhiều hộ đã thoát nghèo từ nguồn vốn ưu đãi.

Hiện nay, Phòng giao dịch NHCSXH Kim Bôi thực hiện 16 chương trình tín dụng ưu đãi được triển khai tại 5 xã, với tổng dư đạt trên 656 tỷ đồng, cho trên 15 nghìn hộ vay, tỷ lệ nợ quá hạn thấp chiếm 0,01% tổng dư nợ.

Thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi đã giúp 7.081 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn, đầu tư vào phát triển sản xuất; hỗ trợ 38 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; cho vay giải quyết việc làm 1.267 hộ; xây dựng mới và cải tạo nâng cấp được trên 3.700 công trình NS&VSMT khu vực nông thôn...góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 4,1%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 8,8%.

Cán bộ tín dụng NHCSXH Kim Bôi thường xuyên xuống địa bàn kiểm tra hộ vay vốn

Để các chương trình cho vay đạt hiệu quả cao, trong quá trình triển khai, NHCSXH phối hợp chặt chẽ với 4 tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, là Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên, tổ chức các điểm giao dịch tại 16 điểm giao dịch, duy trì hiệu quả hoạt động của 322 tổ tiết kiệm và vay vốn do các tổ chức hội, 100% số tổ thực hiện huy động tiết kiệm với số dư tiền gửi trên 23 tỷ đồng.

Cùng với đó, ngân hàng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chính vì vậy các chương trình tín dụng đều được triển khai thực hiện nghiêm túc, các đối tượng vay vốn sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả thiết thực.

Ông Lê Việt Hà, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Kim Bôi cho biết: Hầu hết nguồn vốn được giải ngân đều được ủy thác và lồng ghép vào các chương trình, dự án của các cấp Hội, đoàn thể nên rất phù hợp với nhu cầu việc làm của từng thành viên tham gia.

Đồng thời, thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn được thành lập ở từng thôn, xã và được ban XĐ -GN xã kiểm tra, quản lý thông qua các tổ trưởng nên tình trạng sử dụng vốn vay sai mục đích được hạn chế đến mức thấp nhất. Vốn ưu đãi cho vay được thực hiện bình xét công khai, dân chủ thông qua chính quyền thôn, xã và các tổ chức chính trị - xã hội nên đã thực sự đến với các hộ nghèo thiếu vốn sản xuất.

Được vay vốn, được tư vấn, giúp đỡ về phương hướng, cách thức sản xuất, đa số các hộ nghèo sử dụng vốn vay có hiệu quả, vươn lên hộ khá giả. Qua đó góp phần quan trọng trong thực hiện chủ trương XĐ -GN của địa phương.

Khách hàng giao dịch tại phòng giao dịch NHCSXH Kim Bôi

Có thể khẳng định, các chương trình tín dụng ưu đãi mà NHCSXH Kim Bôi triển khai trong thời gian qua đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực, có tác động mạnh mẽ đến đời sống người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn, tạo điều kiện để họ từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn các xã.

Đinh Thắng