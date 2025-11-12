Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga: Hoàn thiện quy hoạch ngành Công Thương bảo đảm tính khả thi, phù hợp định hướng phát triển của tỉnh

Chiều 12/11, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Công Thương báo cáo một số nội dung triển khai nhiệm vụ công tác quản lý của ngành Công Thương. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe các báo cáo về các phương án điều chỉnh quy hoạch của ngành Công Thương tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050; nhu cầu và danh mục các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực Công Thương; tiến độ thực hiện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Sở Công Thương chủ trì, các nội dung đã đảm bảo điều kiện để trình UBND tỉnh thông qua tại Hội nghị chuyên đề xây dựng pháp luật...

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tại hội nghị

Theo báo cáo của Sở Công Thương, các chỉ tiêu phát triển của công nghiệp tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thời kỳ 2021 - 2025 về cơ bản đã bám sát theo các mục tiêu quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ (cũ) đã phê duyệt. Thông qua kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại và phương án phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại và năng lượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập, bước đầu cho thấy một số nội dung trong phương án quy hoạch của 3 tỉnh trước sáp nhập vẫn còn phù hợp với điều kiện thực tế, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau sáp nhập và xu thế thu hút đầu tư hiện nay.

Giai đoạn 2026 - 2030, ngành Công Thương định hướng phát triển công nghiệp xanh, với mục tiêu GRDP lĩnh vực công nghiệp đạt 14,5-15,5%/năm và tỷ lệ công nghiệp - xây dựng trong GRDP đạt 55,4%, tập trung vào chế biến sâu nông sản và công nghệ số. Ngành đề xuất tích hợp phát triển kinh tế tuần hoàn vào công nghiệp, với mục tiêu tái chế 50% chất thải công nghiệp, khác biệt so với quy hoạch cũ chỉ tập trung tăng trưởng số lượng.

Đại diện Bộ Chỉ huy quân dự tỉnh nêu ý kiến tại hội nghị

Mục tiêu đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực chính. Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Tầm nhìn đến năm 2050, Phú Thọ là thành phố trực thuộc Trung ương, công nghiệp Phú Thọ thuộc nhóm các tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu trong nước và khu vực châu Á; có hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, xã hội phồn vinh, thịnh vượng; người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc; nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc; môi trường sinh thái trong lành, đáng sống; quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Giai đoạn 2021 - 2025, Sở Công Thương được giao vốn thực hiện 21 dự án đầu tư công, gồm 12 dự án chuyển tiếp, 9 dự án khởi công mới; tổng kế hoạch vốn được giao gần 270 tỷ đồng. Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công đã được chủ đầu tư quan tâm thực hiện, bảo đảm hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Sở Công Thương được thực hiện kịp thời, đúng quy định, không có nợ đọng xây dựng cơ bản, các khoản tạm ứng quá hạn, đảm bảo mục tiêu so với tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh... Ước đến hết năm 2025, lũy kế số vốn giải ngân đạt 258,637 tỷ đồng, đạt 95,9% kế hoạch vốn giao.

Thực hiện Quyết định số 517/QĐ-CT ngày 1/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện. Kết quả rà soát 54 văn bản quy phạm pháp luật, đã phân loại và đề xuất phương án xử lý; đề xuất bãi bỏ 31 văn bản; trình ban hành mới 8 văn bản và trình bổ sung Kế hoạch số 5383/KH-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu kết luận hội nghị

Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo và ý kiến phát biểu của đại diện các sở ngành, kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh: Về Quy hoạch, cần tiếp tục đánh giá rõ hơn kết quả thực hiện và chỉ rõ khó khăn, vướng mắc đối với từng lĩnh vực cụ thể. Sở Công Thương phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để hoàn thiện quy hoạch tổng thể ngành, đảm bảo tính khả thi cao và tích hợp chung vào quy hoạch tổng thể của tỉnh. Quy hoạch phải tính đến phương án nguồn lực để đảm bảo tính khả thi.

Đối với cụm công nghiệp (CCN): Phát triển CCN cần tính toán quỹ đất trên tinh thần diện tích phải từ 40 ha trở lên mới được thành lập. Đưa ra ngoài quy hoạch các CCN chưa có chủ đầu tư hoặc có diện tích dưới 40 ha và phải có đủ căn cứ pháp lý. Tinh thần là không hợp thức hóa các sai phạm. Tất cả nội dung liên quan đến điều chỉnh, mở rộng, chủ trương đầu tư CCN phải được kiểm tra cụ thể trước khi quyết định; đề xuất phương án xử lý dứt điểm các dự án, CCN chậm tiến độ kéo dài. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với quy hoạch phát triển hạ tầng điện, thương mại. Đồng chí nhấn mạnh: Phải đánh giá hiện trạng của 3 tỉnh trước đây để bổ sung cho phù hợp, căn cứ định hướng phát triển chung của tỉnh để đáp ứng nhu cầu phát triển một cách hợp lý.Trong chương trình làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cũng đã cho ý kiến cụ thể đối với danh mục dự án đầu tư công và tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành công thương trong thời gian tới.

Ngọc Lam