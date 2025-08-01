Huyền thoại Khabib đề xuất bỏ các hiệp đấu trong MMA

Huyền thoại bất bại của UFC Khabib Nurmagomedov cho rằng việc chia hiệp trong MMA là vô nghĩa và đề xuất cải tổ triệt để: thi đấu liên tục 15 hoặc 25 phút tùy trận.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Hustle Show, Khabib đưa ra quan điểm gây tranh cãi về cách cải thiện MMA. Theo huyền thoại người Nga, việc chia trận đấu thành các hiệp là điều không cần thiết.

"Trận bình thường thì 15 phút, tranh đai thì 25 phút. Không cần hiệp gì cả. Vào là đánh, tại sao phải chia hiệp?", cựu võ sĩ 36 tuổi đặt vấn đề.

Khabib Nurmagomedov thắng Conor McGregor bằng đòn siết cổ tại sự kiện UFC 229 hồi tháng 10/2018.

Ý tưởng của Khabib là các võ sĩ sẽ thi đấu liên tục mà không bị ngắt quãng bởi tiếng chuông báo hết hiệp. Đây là điều vốn thường giúp các võ sĩ đánh đứng có cơ hội trở lại vị trí thuận lợi, thay vì tiếp tục bị khống chế dưới sàn.

Đề xuất này mang lại lợi thế cho các võ sĩ có nền tảng vật, grappling (kỹ thuật vật và kiểm soát đối thủ mà không dùng đòn đánh) hay clinch (tình huống hai võ sĩ áp sát, ôm ghì nhau ở tư thế đứng). Khi không còn chia các hiệp và các tình huống tái lập tư thế đứng, võ sĩ thiên về vật sẽ có nhiều cơ hội duy trì kiểm soát trên sàn mà không lo bị trọng tài can thiệp.

Tuy nhiên, việc xóa bỏ các hiệp không chỉ làm khó cho việc chấm điểm, mà còn ảnh hưởng đến yếu tố giải trí – một phần quan trọng trong sự phát triển thương mại của MMA.

Các trận đấu có hiệp giúp tạo nhịp điệu, mang đến cao trào, đồng thời giúp võ sĩ có cơ hội hồi phục, thậm chí ngược dòng. Những pha knockout hay đòn striking (các đòn tấn công bằng tay, chân, gối hoặc chỏ khi võ sĩ đang ở tư thế đứng) đẹp mắt trong các hiệp thường được khán giả yêu thích hơn là thế trận kéo dài hai võ sĩ ghì nhau trên mặt sàn.

MMA - môn thể thao đối kháng phát triển nhanh nhất thế giới - có hệ thống luật chặt chẽ, trong đó UFC là giải đấu hàng đầu với quy chuẩn được áp dụng rộng rãi.

Tại UFC, các trận đấu thường kéo dài ba hiệp, mỗi hiệp năm phút. Thời gian nghỉ giữa các hiệp là một phút để võ sĩ được chăm sóc và tiếp nước.

Riêng các trận tranh đai vô địch hoặc main event (trận chính của sự kiện), thời lượng được nâng lên thành năm hiệp, mỗi hiệp vẫn giữ nguyên năm phút. Tổng thời gian thi đấu tối đa có thể lên đến 25 phút, chưa tính thời gian nghỉ.

Xuất thân từ Dagestan - vùng đất sản sinh những võ sĩ vật hàng đầu thế giới, Khabib đưa kỹ năng grappling lên tầm nghệ thuật và trở thành tượng đài bất bại trong lịch sử MMA.

Khabib toàn thắng 29 trận trong sự nghiệp MMA nhà nghề, gồm 13 trận tại UFC - gồm 8 trận thắng bằng submission, 8 bằng knockout và 13 trận thắng tính điểm. Anh là một trong những nhà vô địch có tỷ lệ kiểm soát đối thủ trên sàn cao nhất lịch sử UFC.

Điển hình là trận thắng Conor McGregor tại UFC 229, nơi Khabib kiểm soát gần như toàn bộ trận và thắng bằng đòn siết cổ ở hiệp 4. Những chiến thắng trước Michael Johnson, Edson Barboza hay Dustin Poirier cũng đều theo kịch bản tương tự, khi Khabib vật đối thủ xuống và không cho gượng dậy.

Từ khi giải nghệ, theo lời hứa với mẹ, Khabib trở thành một trong những HLV MMA hàng đầu thế giới. Dưới sự dẫn dắt của anh, nhiều cái tên đang thống trị các giải đấu như Islam Makhachev (thắng 27, thua 1), Usman Nurmagomedov (19-0), Umar Nurmagomedov (18-1). Đây đều là những võ sĩ thiên về vật và khả năng khống chế đối thủ dưới sàn.

