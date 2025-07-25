Hy Cương đền ơn đáp nghĩa

Sáng 15/7, dù gần chục ngày nữa mới đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, nhưng hơn 30 em học sinh trường Tiểu học Chu Hóa đã có mặt từ rất sớm ở nghĩa trang liệt sĩ xã để dọn dẹp vệ sinh và thắp hương tri ân các liệt sĩ. Bí thư Đoàn xã Hy Cương, đồng chí Lê Thị Đào cho biết: Không có hoạt động giáo dục lòng biết ơn và truyền thống cách mạng nào thiết thực hơn hoạt động này. Dù nghỉ hè nhưng khi được Đoàn xã triệu tập, các em đều rất hào hứng tham gia.

Các cô giáo và học sinh trường Tiểu học Chu Hóa vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ.

Hòa cùng các hoạt động tri ân nhân dịp 27/7 của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể..., các đoàn viên, thanh niên ở xã Hy Cương thực hiện nhiều công việc ý nghĩa trong tháng 7 này. Bí thư Đoàn xã Lê Thị Đào thông tin thêm: Bên cạnh hành trình “Tuổi trẻ Hy Cương - Uống nước nhớ nguồn” với các hoạt động tìm về “địa chỉ đỏ”, Đoàn xã phát động hàng loạt hoạt động, phần việc ý nghĩa của tuổi trẻ địa phương như: Tổ chức bữa cơm gia đình ấm tình mẹ; thắp nến tri ân ở Nghĩa trang liệt sĩ Hy Cương, Chu Hóa, Thanh Đình; thắp hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách...

“Chúng tôi coi đây là đợt tuyên truyền, giáo dục lòng biết ơn cho các thế hệ trẻ trong xã và cũng là dịp tri ân những mất mát, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ là con em xã Hy Cương đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc” - Bí thư Đoàn xã Lê Thị Đào nhấn mạnh.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Quách Thị Thu Hiền - Cán bộ phòng Văn hóa - Xã hội theo dõi công tác người có công của xã Hy Cương thông tin: Sau khi hợp nhất 3 xã: Thanh Đình, Chu Hóa và Hy Cương thành xã Hy Cương, toàn xã có 346 đối tượng chính sách. Dịp 27/7 năm nay, xã tổ chức trao tặng 1.099 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và xã cho các đối tượng, gia đình chính sách trên địa bàn. Trong đó, riêng xã Hy Cương trao tặng 417 suất quà cho Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp, các thươngbinh, bệnh binh và gia đình chính sách...

Là một trong những hộ khó khăn được hỗ trợ xây nhà dịp này, ông Đào Xuân Bỉ ở Khu 3 rất phấn khởi. Bởi với sức khỏe và kinh tế không mấy dư dả của đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam như ông, đây là cơ hội lớn để gia đình có ngôi nhà mới, sớm ổn định cuộc sống và thêm động lực vươn lên thoát nghèo. Theo đồng chí Trần Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND xã, dù vẫn còn nhiều khó khăn sau sáp nhập nhưng phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trong dịp này, nhiều phần quà ý nghĩa sẽ được trao tặng cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách với lòng biết ơn sâu sắc nhất. Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội Phan Quang Đăng cho biết thêm: Sau sáp nhập, xã có 3 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 240 phần mộ. Dịp này, cùng với các hoạt động tri ân của thế hệ trẻ Hy Cương, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo chỉnh trang, tu tạo phần mộ các liệt sĩ. Đồng thời, tổ chức dâng hương vào ngày 27/7 nhằm tưởng nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ, góp phần động viên, chia sẻ mất mát với các gia đình chính sách, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nghĩa trang liệt sĩ xã Hy Cương trong một sáng tháng 7, khói hương trầm lan tỏa trong nắng sớm, làm ấm thêm anh linh của các liệt sĩ đang yên nghỉ nơi này. Và cũng để thêm một lời khẳng định: Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cùng đạo lý tri ân những hy sinh, cống hiến của bao lớp cha anh đi trước, sẽ luôn được Đảng bộ, chính quyền xã Hy Cương khắc ghi và thế hệ trẻ quê hương tiếp nối bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất.

Quốc Hội