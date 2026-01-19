Hy Cương “thay áo mới”

Nằm dưới chân núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, xã Hy Cương không chỉ là nơi lưu giữ nhịp thở của lịch sử dân tộc mà còn đang vươn mình trở thành biểu tượng của sự kết nối giữa quá khứ và hiện đại. Sau cuộc hội tụ lịch sử của 3 vùng đất Thanh Đình, Chu Hóa và Hy Cương, một thực thể mới đã hình thành với tầm vóc và khát vọng lớn lao, sẵn sàng ghi dấu ấn trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Vùng đất cội nguồn dân tộc

Tháng 7/2025, theo dòng chảy của công tác sắp xếp đơn vị hành chính, xã Hy Cương mới đã ra đời trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của 3 xã Thanh Đình, Chu Hóa và Hy Cương cũ. Cuộc sáp nhập này không đơn thuần là sự thay đổi về địa giới hành chính trên bản đồ, mà là một cuộc “hội quân” của những giá trị văn hóa và nội lực kinh tế.

Xã Hy Cương - nơi có Khu di tích lịch sử Đền Hùng gắn với thời đại Hùng Vương dựng nước và giữ nước cùng nhiều di tích lịch sử và các giá trị văn hóa giầu bản sắc làm động lực cho địa phương trong quá trình phát triển KT-XH, củng cố hệ thống chính trị.

Với diện tích tự nhiên gần 24km2, hơn 22,7 nghìn nhân khẩu, Hy Cương mới sở hữu một lợi thế mà hiếm địa phương nào có được: Trái tim là Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Sự hòa quyện giữa một Thanh Đình năng động với các làng nghề, một Chu Hóa vững chãi và một Hy Cương linh thiêng đã tạo nên một thế đứng mới. Giờ đây, mỗi bước chân trên vùng đất này đều chạm vào di sản, mỗi dự án triển khai đều mang hơi thở của tổ tiên hòa cùng khát vọng của thời đại.

Diện mạo mới của xã Hy Cương hôm nay với những thay đổi vượt bậc về hạ tầng và bộ mặt nông thôn ngày càng phát triển theo hướng hiện đại.

Năm 2025 khép lại với những thành tựu rực rỡ, là minh chứng cho sự linh hoạt, sáng tạo trong điều hành của Đảng bộ và Chính quyền địa phương. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Hy Cương vẫn giữ vững tay lái để đưa nền kinh tế cán đích với những kết quả đầy ấn tượng.

Thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt tới con số 170 tỷ đồng, vượt xa dự toán. Điều này không chỉ phản ánh sự lớn mạnh của các thành phần kinh tế mà còn cho thấy hiệu quả từ việc khai thác quỹ đất và các nguồn lực đầu tư. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 đạt con số 2.740 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngoài nhà nước chiếm gần 60%.

Nhưng kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH đã minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư vào một vùng đất giàu tiềm năng. Diện mạo nông thôn mới tại Hy Cương đã có một bước nhảy vọt. Hệ thống giao thông nông thôn với hơn 84% đường được kiên cố hóa đã xóa nhòa khoảng cách giữa làng và phố. Những tuyến đường bê tông xi măng phẳng lì không chỉ mang hàng hóa đi xa mà còn mang tri thức, văn minh về từng ngõ xóm. Với 100% trường học đạt chuẩn quốc gia và mạng lưới y tế phủ rộng, đời sống của người dân Hy Cương đang được nâng tầm theo tiêu chí “nông thôn hiện đại, cư dân văn minh”.

Những mục tiêu của nhiệm kỳ mới

Khác với mô hình phát triển thuần túy, định hướng của Hy Cương mang đậm màu sắc văn hóa. Địa phương đã xác định rõ: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là động lực trực tiếp để phát triển kinh tế. Sức hút của Hy Cương nằm ở những sản phẩm OCOP mang đậm hồn cốt Đất Tổ.

Đó là hương vị của Mật ong Gia Ninh, vị đậm đà của Thịt chua Bảo Vinh, hay sự tinh tế trong những chiếc bánh chưng, bánh giầy Lang Liêu, chè lam Cổ Tích. Những sản phẩm này giờ đây không chỉ là vật phẩm dâng cúng tổ tiên mà đã trở thành những món quà du lịch đặc sắc, mang theo câu chuyện văn hóa của vùng Đất Tổ đi khắp mọi miền.

Có hạ tầng hiện đại và đồng bộ, làm động lực cho xã Hy Cương tiếp tục phát triển theo định hướng đã chọn lựa tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đặc biệt, nghề trồng hoa đào Nhà Nít đang được định hướng trở thành một biểu tượng du lịch trải nghiệm. Năm 2026 này, Hy Cương dự kiến sẽ khôi phục lễ hội rước ông Khiu, bà Khiu - một nét đẹp văn hóa truyền thống gắn với tín ngưỡng phồn thực của người Việt cổ. Việc phục dựng các lễ hội gắn liền với tu bổ các di tích lịch sử như đình Khang Phụ không chỉ để bảo tồn mà còn nhằm tạo ra một hệ sinh thái du lịch bền vững, nơi du khách có thể “về nguồn” và ở lại lâu hơn với vùng đất này.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, Hy Cương không tự hài lòng với những gì đã đạt được. Một chiến lược mới đã được vạch ra với sự tập trung cao độ vào hai khâu đột phá: Nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch và Chuyển đổi số toàn diện. Mục tiêu thu ngân sách tăng 12% hàng năm và phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân đang được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể.

Hy Cương đang chuyển mình từ một đơn vị hành chính truyền thống sang mô hình “chính quyền điện tử”. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến là con số nói lên sự quyết liệt trong cải cách hành chính. Tại đây, người dân và doanh nghiệp được phục vụ bằng sự minh bạch và công nghệ, giảm thiểu tối đa các rào cản về thủ tục.

Đến nay, 100% hồ sơ thủ tục hành chính của xã đã được xử lý trực tuyến, góp phần quan trọng xây dựng chính quyền số của địa phương.

Không gian phát triển của xã còn mở rộng với các dự án trọng điểm như sân golf Việt Trì, các khu du lịch sinh thái và hạ tầng cảnh quan xung quanh Đền Hùng. Đây sẽ là những thỏi nam châm thu hút nhân lực chất lượng cao, tạo ra những cơ hội việc làm mới, thay đổi căn bản cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang dịch vụ, du lịch.

Dẫu còn đó những khó khăn về thiên tai hay biến động thị trường trong năm 2025, nhưng với tinh thần đoàn kết của một xã vừa “thay áo mới”, Hy Cương đang tràn đầy tự tin. Sự hòa quyện giữa linh khí ngàn năm của Đền Hùng với sự năng động, trẻ trung của một thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân dám nghĩ, dám làm đang tạo nên một diện mạo Hy Cương đầy sức sống.

Hy Cương hôm nay không chỉ là nơi để trở về chiêm bái, mà là nơi để chứng kiến sự vươn mình của một vùng nông thôn hiện đại. Một vùng đất mà ở đó, di sản được tôn vinh, công nghệ được ứng dụng và hạnh phúc của Nhân dân được đặt lên hàng đầu.

Trong bản giao hưởng phát triển của tỉnh Phú Thọ, xã Hy Cương đang từng ngày tấu lên những âm hưởng rực rỡ nhất, xứng đáng với niềm tự hào là đất phát tích của con cháu dòng dõi Tiên Rồng.

