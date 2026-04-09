Hy Lạp cấm người dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

Ngày 8/4, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết nước này sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội kể từ ngày 1/1/2027.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. (Ảnh: Xinhua)

Phát biểu trong một đoạn video đăng tải trên TikTok, ông Mitsotakis cho biết: “Chúng tôi đã quyết định triển khai một biện pháp khó khăn nhưng cần thiết: Cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội”.

Ông nhấn mạnh Hy Lạp nằm trong nhóm những quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng biện pháp mạnh tay đối với việc sử dụng mạng xã hội của trẻ em, đồng thời cho biết sẽ thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc thực hiện chính sách tương tự.

Thủ tướng Hy Lạp cho biết thêm, việc sử dụng chính mạng xã hội để đưa ra thông báo trên sẽ giúp tiếp cận trực tiếp thiếu niên và trẻ em. Ông thừa nhận quyết định này có thể gây phản ứng: “Tôi biết một số bạn sẽ không hài lòng... Mục tiêu của chúng tôi không phải là tách các bạn khỏi công nghệ, mà là ngăn chặn tình trạng lệ thuộc vào một số ứng dụng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự trong sáng và tự do của các bạn”.

Ông cũng dẫn các bằng chứng khoa học cho thấy việc trẻ em tiếp xúc với màn hình trong thời gian dài khiến não bộ không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Trước đó, tháng 12/2025, Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên yêu cầu TikTok, YouTube, Snapchat và các nền tảng lớn khác phải xóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi, nếu không sẽ đối mặt với các khoản phạt nặng.

Indonesia từ tháng 3 cũng bắt đầu thực thi lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi, đồng thời đã gửi giấy triệu tập tới Google và Meta do không tuân thủ quy định.

Tháng trước, Áo thông báo sẽ sớm cấm trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng mạng xã hội, với kế hoạch trình dự luật mới ngay trong mùa hè năm nay. Tây Ban Nha và Đan Mạch cũng công bố ý định đặt ra độ tuổi tối thiểu đối với người dùng mạng xã hội.

Nguồn TTXVN