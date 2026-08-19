In ấn Trần Gia - Đơn vị cung cấp dịch vụ in tag treo HCM uy tín

Với nhu cầu in tag treo ngày càng đa dạng, In ấn Trần Gia cung cấp dịch vụ in tag treo HCM theo yêu cầu của khách hàng. Đơn vị hướng đến những lựa chọn linh hoạt về chất liệu, kích thước và hình thức hoàn thiện, phù hợp với nhiều dòng sản phẩm.

Tag treo và vai trò trong hành trình hoàn thiện sản phẩm

Trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, tag treo là chi tiết giúp bổ sung thông tin và tạo điểm nhận diện ngay từ bên ngoài. Tên thương hiệu, logo, kích thước hay thông tin sản phẩm được thể hiện trên tag giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và tiếp cận sản phẩm hơn.

Từ vai trò cung cấp thông tin, tag treo cũng góp phần hoàn thiện hình thức của sản phẩm. Một mẫu tag có kích thước, màu sắc và kiểu dáng phù hợp sẽ tạo sự cân đối khi gắn lên sản phẩm, đồng thời hỗ trợ thương hiệu duy trì hình ảnh thống nhất.

Vì vậy, tag treo thường được cân nhắc cùng với thiết kế tổng thể thay vì xem như một chi tiết riêng lẻ. Sự phù hợp giữa tag, sản phẩm và bao bì có thể tạo nên tổng thể chỉn chu hơn, nhất là khi sản phẩm được trưng bày hoặc trao đến tay khách hàng.

Những lựa chọn tạo nên sự khác biệt cho từng mẫu tag

Từ một mẫu tag cơ bản, thương hiệu có thể điều chỉnh nhiều yếu tố để tạo nên diện mạo phù hợp với sản phẩm. Mỗi lựa chọn sẽ mang đến một hiệu ứng riêng, bao gồm:

Chất liệu giấy: Couche phù hợp với thiết kế cần màu sắc rõ và hình ảnh nổi bật; Ivory tạo cảm giác cứng cáp; Kraft mang nét mộc mạc; còn giấy mỹ thuật phù hợp với những mẫu muốn tạo dấu ấn riêng.

Kích thước và hình dáng: Tag hình chữ nhật, vuông, bo góc hoặc bế theo hình dạng riêng có thể được lựa chọn dựa trên kích thước và đặc điểm của sản phẩm. Kiểu dáng phù hợp giúp tag dễ gắn và giữ được sự cân đối.

Màu sắc và bố cục:Màu nền, logo, kiểu chữ và cách sắp xếp thông tin cần có sự thống nhất với nhận diện thương hiệu. Thiết kế hợp lý cũng giúp những nội dung quan trọng được thể hiện rõ trên diện tích nhỏ.

Kỹ thuật gia công: Ép kim, dập nổi, cán màng, bo góc hay bế hình có thể tạo thêm điểm nhấn cho tag. Tùy phong cách sản phẩm, doanh nghiệp có thể chọn phương án gia công đơn giản hoặc chú trọng hơn về hiệu ứng thị giác.

Dây treo và cách hoàn thiện: Dây cotton, dây giấy hoặc dây dù với màu sắc phù hợp có thể được kết hợp cùng tag để tạo tổng thể hài hòa. Đây cũng là chi tiết giúp mẫu tag phù hợp hơn với từng phong cách sản phẩm.

Việc kết hợp các lựa chọn trên theo cùng một định hướng giúp mẫu tag vừa có đặc điểm riêng, vừa giữ được sự đồng bộ với sản phẩm và hình ảnh thương hiệu.

In ấn Trần Gia cung cấp giải pháp in tag treo HCM theo yêu cầu

Từ nhu cầu sử dụng thực tế, mỗi thương hiệu có thể cần một phương án tag khác nhau về chất liệu, kích thước, nội dung và cách hoàn thiện. Vì vậy, giải pháp in tag treo cần có sự linh hoạt để phù hợp với từng dòng sản phẩm thay vì giới hạn trong một quy cách cố định.

In ấn Trần Gia cung cấp giải pháp in tag treo HCM theo yêu cầu, bắt đầu từ việc tiếp nhận thông tin về sản phẩm và mẫu thiết kế. Dựa trên đó, khách hàng có thể lựa chọn chất liệu giấy, kích thước, kiểu dáng, màu sắc và phương án gia công tương ứng với nhu cầu sử dụng.

Với những thương hiệu có nhiều dòng sản phẩm, Trần Gia có thể triển khai hệ thống tag theo cùng nhận diện nhưng điều chỉnh nội dung và quy cách cho từng nhóm. Cách này phù hợp với nhu cầu cần nhiều mẫu tag nhưng vẫn muốn duy trì sự thống nhất về hình ảnh.

Bên cạnh phương án in theo thiết kế có sẵn, khách hàng cũng có thể trao đổi các yêu cầu riêng về số lượng, hình thức hoàn thiện và quy cách thành phẩm. Từ những thông tin này, giải pháp in được xây dựng theo từng đơn hàng, phù hợp hơn với mục đích sử dụng và kế hoạch của doanh nghiệp. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, In Ấn Trần Gia tự hào là lựa chọn đáng để đối tác, doanh nghiệp cân nhắc.

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Công ty TNHH TM Dịch vụ In ấn Trần Gia

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