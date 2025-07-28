iPhone 16 Pro giá bao nhiêu? Pin trâu không?

iPhone 16 Pro giá bao nhiêu là câu hỏi được rất nhiều người dùng công nghệ quan tâm khi mẫu flagship cao cấp này vừa ra mắt. Với thiết kế khung titan sang trọng, chip A18 Pro mạnh mẽ, cùng camera tele 5X tích hợp Apple Intelligence, iPhone 16 Pro đang tạo nên sức hút lớn trên thị trường. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn cập nhật mức giá iPhone 16 Pro mới nhất cùng các thông tin về pin, sạc nhanh và hiệu năng nổi bật.

iPhone 16 Pro giá bao nhiêu tiền?

Với thiết kế khung titan đẳng cấp, chip A18 Pro mạnh mẽ và camera tele 5X ấn tượng, iPhone 16 Pro đang thu hút sự chú ý ngay từ thời điểm mở bán. Mức giá được đánh giá là hợp lý khi so với loạt tính năng cao cấp và khả năng xử lý AI vượt trội.

Giá bán chính thức tại Việt Nam

iPhone 16 Pro hiện có giá khởi điểm khoảng 28 triệu đồng cho phiên bản 128GB tại thị trường Việt Nam. Đây là mức giá khá cao so với nhiều smartphone Android flagship, nhưng vẫn nằm trong tầm giá truyền thống của Apple.

Các phiên bản dung lượng lớn hơn như 256GB, 512GB và 1TB sẽ có mức giá cao hơn tương ứng. Cụ thể, phiên bản 256GB có giá khoảng 31 triệu, phiên bản 512GB dao động quanh 37 triệu. Phiên bản 1TB cao cấp có thể lên đến 43 triệu, phù hợp với người dùng có nhu cầu lưu trữ lớn.

Tại các cửa hàng điện thoại lớn giá iPhone 16 Pro 128GB dao động từ 25 đến 28 triệu đồng. Giá bán có sự chênh lệch tùy theo chính sách kinh doanh và mức độ cạnh tranh của từng hệ thống cửa hàng. Một số cửa hàng còn triển khai mức giá ưu đãi đặc biệt trong các dịp khuyến mãi lớn.

Giá iPhone 16 Pro thay đổi ra sao so với các đời trước?

iPhone 16 Pro có mức giá khởi điểm cao hơn khoảng 1-2 triệu đồng so với iPhone 15 Pro khi ra mắt. Điều này phản ánh xu hướng tăng giá chung trong ngành công nghệ, đồng thời chịu ảnh hưởng từ lạm phát toàn cầu.

So với iPhone 14 Pro, mức chênh lệch giá còn lớn hơn, lên đến 3-4 triệu đồng. Điều này cho thấy Apple đang định vị iPhone 16 Pro như một sản phẩm cao cấp hơn với nhiều tính năng mới. Người dùng có thể cân nhắc giữa việc mua iPhone 16 Pro mới hoặc các thế hệ trước với giá ưu đãi hơn tùy theo nhu cầu sử dụng.

iPhone 16 Pro pin trâu không? Công nghệ sạc ra sao?

Thời lượng pin là yếu tố quan trọng với người dùng hiện đại, đặc biệt với các thiết bị hiệu năng cao như iPhone 16 Pro.

Dung lượng pin iPhone 16 Pro là bao nhiêu?

iPhone 16 Pro sở hữu viên pin 3.582 mAh, nâng cấp rõ rệt so với dung lượng 3.274 mAh trên iPhone 15 Pro. Sự nâng cấp này giúp thiết bị có thể hoạt động lâu hơn trong các tác vụ sử dụng hàng ngày. Apple đã tối ưu hóa cả phần cứng và phần mềm để đảm bảo pin hoạt động hiệu quả.

Theo thử nghiệm thực tế, iPhone 16 Pro có thể duy trì hoạt động 10-12 tiếng trong điều kiện sử dụng bình thường bao gồm gọi điện, nhắn tin, lướt web và chụp ảnh. Với cách sử dụng nặng như chơi game, xem video liên tục, thời gian pin có thể giảm xuống còn 7-8 tiếng. Đây là mức thời gian khá tốt so với kích thước màn hình và hiệu năng mạnh mẽ của máy.

iPhone 16 Pro hỗ trợ sạc với công suất bao nhiêu?

iPhone 16 Pro hỗ trợ sạc nhanh với công suất 20W trở lên qua cáp USB-C, cho phép sạc từ 0-50% trong khoảng 30 phút. Ngoài ra, máy hỗ trợ sạc không dây MagSafe lên đến 25W khi sử dụng bộ tiếp hợp từ 30W trở lên.

Tóm lại, với mức giá khởi điểm khoảng 28 triệu đồng, iPhone 16 Pro là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng yêu cầu cao về hiệu năng, camera và thời lượng pin. Mức giá này hoàn toàn tương xứng với những cải tiến mạnh mẽ về thiết kế, chip xử lý A18 Pro và công nghệ Apple Intelligence. Nếu bạn đang băn khoăn iPhone 16 Pro giá bao nhiêu, hãy đến CellphoneS để trải nghiệm sản phẩm thực tế và nhận ngay ưu đãi cùng chính sách trả góp linh hoạt.