Kết cục của kẻ lưu vong phản trắc

Ngày 18/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự. Trốn chui trốn nhủi ở trời Tây, những hành vi sai trái, phản quốc, hại dân của Nguyễn Văn Đài vẫn phải trả giá. Kết cục của kẻ phản trắc đã được định đoạt, hoặc cả đời lẩn trốn, gửi nắm xương tàn nơi đất khách, hoặc đối mặt với bản án nghiêm minh của pháp luật nơi quê hương mà y đã cố tình phản bội, ruồng bỏ...

Lịch sử vốn công bằng, công đạo luôn minh bạch, hơn hai thế kỷ đã trôi qua nhưng mỗi khi nhắc đến Lê Chiêu Thống, người dân Việt Nam đều bày tỏ thái độ khinh miệt, coi thường. Các sử gia thời ấy còn phải thốt lên: “Nước Nam ta từ khi có đế, có vương tới nay, chưa thấy bao giờ có ông vua luồn cúi đê hèn như thế”. Vì lợi ích cá nhân mà Lê Chiêu Thống đang tâm phản bội Tổ quốc, “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi về giày mả tổ” rồi nhận về kết cục nhục nhã, gửi nắm xương tàn nơi đất khách quê người, nhắm mắt xuôi tay hối hận mong về quê cha đất tổ nhưng đã muộn khi con đường hồi hương đã bị chính tay mình phá bỏ...

Trở thành vết nhơ trong sử sách, tiếc thay, tấm gương tày liếp của Lê Chiêu Thống vẫn không đủ sức răn đe, cảnh tỉnh một số đối tượng hậu thế hám lợi làm càn, nhắm mắt theo vết xe đổ để rước họa vào thân. Nguyễn Văn Đài là một kẻ như thế.

Trang thông tin của Hội Anh em dân chủ do Nguyễn Văn Đài thành lập, điều hành với những thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng, Chính phủ Việt Nam.

Sinh năm 1969 tại Hưng Yên, từng xuất khẩu lao động tại Đức, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, may mắn có điều kiện hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa, đáng ra Nguyễn Văn Đài phải ra sức cống hiến, đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước, thế nhưng do suy thoái về chính trị, tư tưởng và bị các thế lực thù địch móc nối, lôi kéo, Nguyễn Văn Đài ngày càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi, trở thành đối tượng phản động, chống phá. Y tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân (năm 2006); tham gia tổ chức Hội Anh em dân chủ (năm 2013). Năm 2007, y bị kết án về tội “ Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” và năm 2018 bị kết án về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Được tị nạn chính trị, sống lưu vong ở Đức từ năm 2018, Nguyễn Văn Đài vẫn thường xuyên lợi dụng các sự kiện chính trị, vụ việc liên quan đến ANTT, vấn đề xã hội xảy ra ở Việt Nam để tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống một cách trắng trợn nhằm thỏa mãn ý đồ chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Kết quả điều tra từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khẳng định có đủ căn cứ xác định Nguyễn Văn Đài đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị nghiêm trị, không một tổ chức, cá nhân nào có quyền đứng trên, đứng ngoài pháp luật. Luật pháp Việt Nam không vơ vào mình quyền phán xét bất cứ ai có ý kiến khác biệt. Tuy nhiên, khi có đối tượng lợi dụng quyền tự do làm vũ khí, thủ đoạn che đậy cho hành vi chống phá, gây hại đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cộng đồng thì luật pháp buộc phải lên tiếng. Điều 117, Bộ luật Hình sự được sinh ra không phải để bóp nghẹt quyền tự do mà chính là để bảo vệ, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tự do để hủy hoại đất nước, phá hoại cộng đồng như Nguyễn Văn Đài và đồng bọn đã cố tình thực hiện.

Đang tị nạn tại Đức, nơi luật pháp không dẫn độ tội phạm bị coi là chính trị, tạm thời Nguyễn Văn Đài chưa bị còng tay, chưa đối mặt với bốn bức tường nhà giam lạnh lẽo nơi đáng ra hắn phải ở nhưng sự trừng phạt của công lý luôn công bằng, nghiêm minh với những cách thể hiện khác nhau. Từ khi lệnh khởi tố phát đi, cái tên Nguyễn Văn Đài đã nằm trong hệ thống pháp lý quốc tế như một vết đen không thể tẩy xóa. Đức có thể không dẫn độ, không trao hắn về Việt Nam chịu án nhưng chỉ cần bước chân ra khỏi biên giới nước Đức hoặc ra khỏi vòng Schengen (khu vực bao gồm 29 quốc gia châu Âu, trong khu vực này công dân và khách du lịch có quyền tự do đi lại mà không bị kiểm soát hay kiểm tra hộ chiếu hoặc visa tại biên giới nội bộ), Nguyễn Văn Đài sẽ lập tức đối mặt với nguy cơ tạm giữ theo yêu cầu tương trợ tư pháp. Tóm lại, từ giờ y như đang sống trong một cái lồng phủ bóng trừng phạt của công lý, mọi sân bay ngoài Đức đều có thể là điểm dừng cuối cùng, mọi quốc gia thứ ba đều có thể tạm giữ, mọi cửa khẩu đều có thể dẫn y thẳng tới trại giam...

Công lý luôn công bằng và có sức mạnh riêng. Kết cục cho kẻ lưu vong phản trắc đã được định đoạt. Từ nay đến cuối đời, Nguyễn Văn Đài chỉ có thể trốn chui trốn nhủi nơi trời Tây với ám ảnh trừng phạt của công lý luôn lơ lửng trên đầu hoặc trả giá nơi lao tù nơi quê hương hắn đã phản bội. Thêm một bài học cảnh tỉnh cho những kẻ lưu vong đang ấp ủ âm mưu chống phá, phản bội quê hương, đất nước đã sinh ra, nuôi dưỡng mình khôn lớn...

Trung Tín