Khắc ghi lời Bác dạy, xây dựng Phú Thọ phát triển giàu mạnh

Hơn 70 năm trôi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1954, tại Đền Giếng trên núi Nghĩa Lĩnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dạy thiêng liêng đó không chỉ là mệnh lệnh từ trái tim, kết tinh tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Người, mà còn trở thành kim chỉ nam, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đoàn kết, vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hạ tầng đô thị tỉnh Phú Thọ được quan tâm đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Tùng Vi

Là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, Phú Thọ từ lâu đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên. Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, lớp lớp con em Đất Tổ đã xung phong lên đường, góp phần cùng cả nước giành độc lập, thống nhất non sông. Bước vào thời kỳ đổi mới, truyền thống ấy tiếp tục được phát huy, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng giúp địa phương từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Ông Nguyễn Thành Phong - người dân phường Việt Trì chia sẻ: Ý thức được trách nhiệm của thế hệ hôm nay, người dân phường Việt Trì luôn nhắc nhở bản thân phải gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử quý báu mà cha ông đã để lại. Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, cùng nhau xây dựng Việt Trì nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại.

Dấu mốc hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đã mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, tiềm năng đa dạng hơn và sức mạnh tổng hợp được nhân lên từ truyền thống, bản sắc của ba vùng đất giàu lịch sử, văn hóa và cách mạng. Hơn bốn triệu người dân cùng chung khát vọng phát triển đã tạo nên nguồn nội lực to lớn, tiếp thêm động lực để tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn rộng mở. Năm 2026, sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ tiếp tục khẳng định uy tín trong công tác tổ chức, góp phần gắn kết nghĩa đồng bào, thu hút con dân đất Việt trong và ngoài nước về thăm, dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Ở chiều sâu nhân văn, Giỗ Tổ Hùng Vương là sự kết tinh cao đẹp của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trở thành điểm tựa bản sắc và nguồn lực nội sinh đặc biệt quan trọng. Từ nền tảng thiêng liêng ấy, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được khơi dậy, chuyển hóa thành động lực chiến lược, tạo đà để Phú Thọ bứt phá, vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Chính từ nền tảng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo sự gắn kết giữa các dân tộc, tôn giáo, giữa miền núi với đồng bằng, giữa truyền thống với hiện đại, giữa sức mạnh nội sinh với nguồn lực bên ngoài. Sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã trở thành nhân tố quan trọng tạo nên những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2025 ghi dấu nhiều kết quả nổi bật, tạo nền tảng để Phú Thọ bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,52%, đứng thứ tư cả nước và dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Quy mô kinh tế đạt 412,4 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 16 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ sáu toàn quốc. Thu ngân sách đạt 62 nghìn tỷ đồng, bằng 160% dự toán Trung ương giao... Phú Thọ lọt vào tốp các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt và đứng thứ 2 về tiếp cận nguồn lực trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2025...

Khắc ghi lời Bác dạy, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ xác định mục tiêu xuyên suốt là xây dựng quê hương Đất Tổ trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô, là trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế và giáo dục chất lượng cao; đồng thời là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; xây dựng Đảng bộ và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, lắng nghe và phục vụ Nhân dân; xác định người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Cùng với đó, tập trung tạo đột phá về thể chế, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng. Đồng thời, tiếp tục khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu; xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, hướng tới phát triển nhanh nhưng bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Hơn bảy thập kỷ kể từ ngày Bác Hồ căn dặn tại Đền Hùng, lời Người vẫn vang vọng như lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm giữ gìn, xây dựng và phát triển đất nước. Khắc ghi lời dạy ấy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với vị thế vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam và niềm tin yêu mà Bác Hồ hằng gửi gắm.

Hương Lan