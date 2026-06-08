Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 8/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc phiên trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự khai mạc Đại hội. Ảnh: Duy Linh

Đại hội diễn ra từ ngày 7 đến 8/6/2026 có chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển” với gần 600 đại biểu chính thức tham dự, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan gian trưng bày các sản phẩm nông sản tại Đại hội. Ảnh: Duy Linh

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan gian trưng bày các sản phẩm nông sản tại Đại hội. Ảnh: Duy Linh

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Duy Linh

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Một tiết mục tại Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Đại hội. Ảnh: Duy Linh

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Duy Linh

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Duy Linh

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự khai mạc Đại hội. Ảnh: Duy Linh

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Các đại biểu dự khai mạc Đại hội. Ảnh: Duy Linh

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Duy Linh

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Duy Linh

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Quang cảnh khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Duy Linh

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Hội Nông dân Việt Nam Đại hội đại biểu Trần Cẩm Tú Toàn quốc Nhiệm kỳ Khai mạc Thường trực ban bí thư Lãnh đạo Trung tâm hội nghị Chủ tịch quốc hội
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Làm chủ “trận địa số”

Làm chủ “trận địa số”
2026-06-07 12:19:00

baophutho.vn Điểm mới của giai đoạn hiện nay là mặt trận tư tưởng đã dịch chuyển rất mạnh lên không gian số; thông tin giả, sai lệch, luận điệu xuyên tạc có...

Yên Phú vượt khó với mô hình mới

Yên Phú vượt khó với mô hình mới
2026-06-07 10:10:00

baophutho.vn Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động theo hướng hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, cấp uỷ, chính quyền xã Yên Phú đã có nhiều...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long