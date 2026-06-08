Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

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Sáng 8/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc phiên trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự khai mạc Đại hội. Ảnh: Duy Linh
Đại hội diễn ra từ ngày 7 đến 8/6/2026 có chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển” với gần 600 đại biểu chính thức tham dự, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan gian trưng bày các sản phẩm nông sản tại Đại hội. Ảnh: Duy Linh
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan gian trưng bày các sản phẩm nông sản tại Đại hội. Ảnh: Duy Linh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Duy Linh
Một tiết mục tại Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Đại hội. Ảnh: Duy Linh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Duy Linh
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Duy Linh
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự khai mạc Đại hội. Ảnh: Duy Linh
Các đại biểu dự khai mạc Đại hội. Ảnh: Duy Linh
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Duy Linh
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Duy Linh
Quang cảnh khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Duy Linh
Theo nhandan.vn
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