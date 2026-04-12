Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường Vĩnh Phúc lần thứ I năm 2026

Tối 11/4, tại Sân vận động phường Vĩnh Phúc, UBND phường tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đảng ủy, HĐND, UBND phường; các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Các khối tham gia diễu hành biểu dương lực lượng.

Tại lễ khai mạc, các khối quân sự, công an, y tế, giáo dục, các tổ chức hội, đoàn thể và Nhân dân đến từ 66 tổ dân phố đã diễu hành biểu dương lực lượng tạo nên không khí trang trọng, sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm thi đấu của các đơn vị tham gia.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND phường Vĩnh Phúc tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo phường Vĩnh Phúc nhấn mạnh, Đại hội Thể dục thể thao là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe cộng đồng và tăng cường tinh thần đoàn kết trong Nhân dân. Đây không chỉ là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, phát huy khả năng thi đấu mà còn là cơ hội để địa phương phát hiện, tuyển chọn những nhân tố tiêu biểu, bồi dưỡng tham gia các giải đấu cấp trên.

Thông qua Đại hội, phường Vĩnh Phúc kỳ vọng tiếp tục xây dựng phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển sâu rộng, đồng thời tạo nguồn vận động viên có chất lượng, góp phần đóng góp cho thể thao thành tích cao của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc thắp lửa truyền thống.

Trước đó, 800 vận động viên tham gia tranh tài ở 8 môn thi đấu gồm: bóng đá, bóng chuyền, cờ vua, bóng bàn, điền kinh, kéo co, pickleball, cầu lông.

Trận chung kết bóng đá nam trong khuôn khổ Đại hội.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và đông đảo Nhân dân đã chứng kiến trận chung kết môn bóng đá nam giữa Câu lạc bộ bóng đá Ngô Quyền (tổ dân phố Nguyễn Thái Học) và Câu lạc bộ bóng đá Fairplay Liên Bảo (tổ dân phố Bảo Linh).

Thúy Hường