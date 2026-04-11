Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Sơn Đông lần thứ I năm 2026

Sáng 11/4, xã Sơn Đông tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và vận động viên tham gia.

Xã Sơn Đông đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao theo gương Bác Hồ.

Đại hội có sự góp mặt của hơn 1.000 vận động viên đến từ các thôn, cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở 8 môn thể thao gồm: bóng đá nam, bóng chuyền hơi, pickleball, cờ tướng, cờ vua, nhảy bao bố, điền kinh, bóng bàn, với 12 nội dung thi đấu phong phú.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Sơn Đông trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Đại hội Thể dục thể thao.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thông qua Đại hội góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho Nhân dân, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao địa phương ngày càng phát triển.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội do các học sinh biểu diễn.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào thi đấu một số nội dung chung kết, tạo nên không khí sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung bóng chuyền hơi nam.

Kim Liên