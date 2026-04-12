Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Lập Thạch lần thứ nhất năm 2026

Ngày 12/4, xã Lập Thạch tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ nhất năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân và vận động viên tham gia. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Nghiệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Lập Thạch cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng Đại hội Thể dục thể thao xã Lập Thạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa và trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Đại hội Thể dục thể thao.

Trong những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao của xã Lập Thạch có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Các hoạt động thể thao được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Các khối tham gia diễu hành biểu dương lực lượng.

Màn đồng diễn thể dục thể thao và võ thuật của các em học sinh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo xã Lập Thạch nhấn mạnh, Đại hội là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao quần chúng thời gian qua, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Đây cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên tiêu biểu để tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng trên địa bàn.

Đại hội Thể dục thể thao xã Lập Thạch lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 4-12/4/2026 với sự tham gia của các vận động viên đến từ các khu dân cư trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở 8 môn thi đấu gồm: bóng đá 7 người, bóng chuyền da nam, bóng bàn, cầu lông, kéo co, pickleball, cờ tướng và nhảy bao bố.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, Đại hội Thể dục thể thao xã Lập Thạch lần thứ nhất năm 2026 diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao của địa phương.

Thuý Hường