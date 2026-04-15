Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Tam Nông lần thứ I năm 2026

Sáng 15/4, xã Tam Nông đã khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I năm 2026. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội TDTT xã Tam Nông lần thứ I năm 2026.

Tham gia Đại hội có hơn 260 vận động viên đến từ 34 khu dân cư và 12 cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, tranh tài ở 17 nội dung thuộc 8 môn thi đấu gồm: bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, đẩy gậy, kéo co, điền kinh và pickleball.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã mang đến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Đại hội được tổ chức nhằm động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng về vai trò, ý nghĩa của việc rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống, xây dựng nếp sống lành mạnh, đoàn kết, văn minh trong cộng đồng.

Đây cũng là dịp để địa phương rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao và tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham gia các giải đấu cao hơn.

Các đại biểu tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.

Tạ Thanh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thể thao Khai mạc Đại hội Tam nông thể dục Vận động viên Nhân dân phát thanh truyền hình Lãnh đạo Đoàn kết
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

VTV sở hữu bản quyền World Cup 2026

VTV sở hữu bản quyền World Cup 2026
2026-04-14 06:49:00

Đài Truyền hình Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026, mang trọn vẹn 104 trận đấu cùng trải nghiệm đa nền tảng đến khán giả Việt Nam hè này

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long