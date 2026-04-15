Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Tam Nông lần thứ I năm 2026

Sáng 15/4, xã Tam Nông đã khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I năm 2026. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội TDTT xã Tam Nông lần thứ I năm 2026.

Tham gia Đại hội có hơn 260 vận động viên đến từ 34 khu dân cư và 12 cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, tranh tài ở 17 nội dung thuộc 8 môn thi đấu gồm: bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, đẩy gậy, kéo co, điền kinh và pickleball.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã mang đến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Đại hội được tổ chức nhằm động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng về vai trò, ý nghĩa của việc rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống, xây dựng nếp sống lành mạnh, đoàn kết, văn minh trong cộng đồng.

Đây cũng là dịp để địa phương rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao và tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham gia các giải đấu cao hơn.

Các đại biểu tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.

Tạ Thanh