Khai mạc Giải Pickleball Ngân hàng Khu vực 4 lần thứ I - năm 2025

Sáng 6/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực 4 tổ chức khai mạc Giải Pickleball Ngân hàng Khu vực 4 lần thứ I - năm 2025. Đây là hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các cụm tham gia Giải.

Tham gia Giải có 228 vận động viên (VĐV) đến từ 7 cụm (là các tỉnh cũ gồm Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang) với 69 đơn vị thuộc hệ thống các ngân hàng, công ty bảo hiểm và Quỹ tín dụng nhân dân. Các VĐV sẽ tham gia 9 nội dung thi đấu, hứa hẹn mang đến một sân chơi đầy hấp dẫn và bổ ích cho cán bộ, đoàn viên công đoàn ngành Ngân hàng sau những ngày làm việc vất vả, tăng cường sự đoàn kết giao lưu giữa các đơn vị, rèn luyện thân thể có sức khỏe tốt để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các VĐV thi đấu nội dung Đôi nam lãnh đạo giữa đội Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Phú Thọ và Quỹ Tín dụng nhân dân Vị Xuyên Hà Giang.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực 4 nhấn mạnh: Giải Pickleball Ngân hàng Khu vực 4 lần thứ I - năm 2025 không chỉ là cơ hội để các VĐV tranh tài và lan tỏa tinh thần thể thao mà còn là cơ hội quý báu để các đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết và xây dựng mối quan hệ bền chặt. Thông qua giải đấu nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên và đóng góp vào việc xây dựng một môi trường làm việc năng động, tích cực...

Các VĐV thi đấu nội dung Đôi nam nữ lãnh đạo giữa đội Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Phúc Yên và Ngân hàng TMCP Viettinbank - Chi nhánh Yên Bái.

Với sự chuẩn bị chu đáo để giành thành tích cao, các VĐV đã đem tới cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, kịch tính ngay từ vòng đấu bảng trong ngày thi đấu đầu tiên. Giải đấu diễn ra trong 2 ngày (6 - 7/9/2025).

Ngọc Lam