Chính trị
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Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026

Chiều 19/6, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 - Ngày hội lớn của những người làm báo cả nước chính thức khai mạc với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”.

Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu gian trưng bày của Báo Nhân Dân.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

ndo_br_2.jpgTrưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu tới dự lễ khai mạc.

ndo_br_3.jpgTrưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu tại lễ khai mạc.

ndo_br_5.jpgĐồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026.

ndo_br_6.jpgBí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại lễ khai mạc.

ndo_br_chi-9163.jpgTrưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại lễ khai mạc.

ndo_br_7.jpgTrưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026.

ndo_br_8.jpgTrưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày của Báo Nhân Dân.

ndo_br_9.jpgTrưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu nghe giới thiệu cuốn sách "Hoa vườn Bác" tại gian trưng bày của Báo Nhân Dân.

ndo_br_10.jpgNguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu cùng các đại biểu tại lễ giới thiệu cuốn sách "Hoa vườn Bác" tại gian trưng bày của Báo Nhân Dân.

ndo_br_12.jpgTrưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày của Đài Truyền hình Việt Nam.

ndo_br_13.jpgTrưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu gian tham quan gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam.

ndo_br_14.jpgTrưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày của Tạp chí Cộng sản.

ndo_br_15.jpgTrưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu tham quan không gian hội báo.

ndo_br_16.jpgTổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh với các đại biểu tại gian trưng bày của Báo Nhân Dân.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Bí thư Trung Ương Đảng ỦY viên Bộ Chính trị Tổng biên tập Báo Nhân dân Hội nhà báo Việt Nam Khai mạc Trịnh Văn Quyết hội báo toàn quốc Phó trưởng ban tuyên giáo Trung tâm hội nghị Bí thư Thành ủy
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