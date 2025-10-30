Khai mạc khóa bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị

Ngày 30/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc khóa bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy các môn lý luận chính trị; cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Khóa bồi dưỡng được tổ chức trực tiếp tại và trực tuyến đến các điểm cầu địa phương.

Tại Phú Thọ, khóa bồi dưỡng được tiếp sóng trực tiếp tại ba điểm cầu là: Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Trường Đại học Sư phạm 2 và Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình. Dự tại điểm cầu Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh, Trường Chính trị tỉnh...

Các đại biểu dự khai mạc tại điểm cầu Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải khẳng định: Cần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhất là khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có những chủ trương, định hướng, quyết sách quan trọng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đồng chí nhấn mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy các cấp tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên, học viên đổi mới nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của giáo dục lý luận chính trị, cũng như định hình lại trách nhiệm, tâm thế trong công tác giảng dạy, học tập tại các nhà trường.

Khóa bồi dưỡng diễn ra trong hai ngày 30-31/10. Các học viên được học tập các chuyên đề: Tiếp tục hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới; Đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy lý luận chính trị với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới; Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên hiện nay; Những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập học phần tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

Các giảng viên, giáo viên các trường đại học, cao đẳng cũng được nghe những nội dung cốt lõi về Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT Quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh; về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục theo tinh thần Kế hoạch số 130/KH-BCDDTKNQ18 của Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ.

Thông qua khóa bồi dưỡng, đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy các môn lý luận chính trị; cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng được trang bị những kiến thức mới nhất về lý luận chính trị, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, tổ chức hoạt động cho thanh niên, học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Lệ Oanh