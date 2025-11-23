Khai mạc Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế năm 2025

Sáng 23/11, tại Khu Ngoại giao đoàn (phường Ba Đình, Hà Nội), Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Khai mạc Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế lần thứ XIII năm 2025. Tham dự có bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Ngô Lê Văn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao; các vị đại sứ, trưởng cơ quan đại diện, đại diện các tổ chức quốc tế và các địa phương, doanh nghiệp cùng đông đảo người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế năm 2025.

Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Năm 2025, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, liên hoan tiếp tục được tổ chức với sự chủ trì của bà Lê Nguyệt Anh - Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Liên hoan năm nay có chủ đề “Trip of Flavours – Hành trình vị giác khắp năm châu” với quy mô lớn hơn mọi năm, vượt lên khuôn khổ của một hoạt động giao lưu thông thường để trở thành biểu tượng của giao lưu văn hóa ẩm thực và tinh thần hữu nghị, sẻ chia, đoàn kết quốc tế. Đây cũng là dịp đặc biệt để thực khách cùng chung tay ủng hộ đồng bào vượt qua bão lũ.

Các đại biểu dự khai mạc Liên hoan.

Bà Lê Nguyệt Anh khai mạc Liên hoan.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Nguyệt Anh nêu bật giá trị nhân văn cốt lõi Liên hoan hướng tới, để văn hóa và ẩm thực trở thành sợi dây gắn kết trái tim, để mỗi sự sẻ chia đều có thể vượt qua khoảng cách địa lý và biên giới.

Bà Lê Nguyệt Anh cũng đã gửi những lời chia sẻ sâu sắc và thăm hỏi tới các địa phương, gia đình, người dân Việt Nam đang gánh chịu những mất mát bởi thiên tai; đồng thời cho biết toàn bộ khoản thu đóng góp tại kỳ Liên hoan này sẽ được ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại khai mạc Liên hoan.

Phát biểu tại Liên hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh: Những ngày qua, mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, gây ra nhiều mất mát, đau thương. Hơn lúc nào hết tinh thần tương thân tương ái, lòng trắc ẩn trong mỗi chúng ta cần được khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ. Thiên tai có thể cuốn trôi tài sản nhưng không thể cuốn trôi tình người...

Đồng chí mong rằng, Liên hoan năm nay gửi đi những thông điệp, sẻ chia ấm áp đến người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai. Đồng thời tin tưởng với tinh thần nhân đạo, đoàn kết và trách nhiệm của các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, bạn bè năm châu đã, đang và sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam trong nỗ lực bảo vệ tính mạng của Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Người dân vùng lũ tiếp tục đứng vững và bước tiếp để tái thiết cuộc sống.

Cùng chung sự khẳng định về ý nghĩa sâu sắc của Liên hoan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ cũng gửi lời chia buồn tới Chính phủ và Nhân dân Việt Nam vì những thiệt hại nặng nề mà lũ lụt gây ra. Chính phủ Trung Quốc đã quyết định dành khoản hỗ trợ 500.000 USD gửi tới những địa phương và người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Tổ chức Liên hoan trao biểu trưng tặng quà cho các địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Tổ chức Liên hoan trao 5 phần quà ý nghĩa, mỗi phần quà trị giá 150 triệu đồng và 5 công trình nước sạch tới các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai vừa qua.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan gian hàng.

Liên hoan năm nay có sự tham gia của 128 gian hàng đến từ 50 đại sứ quán, 20 cơ quan ngoại vụ địa phương, 8 đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, các doanh nghiệp và nhiều tổ chức quốc tế. Trong đó, tỉnh Phú Thọ tham gia 2 gian hàng với nhiều món ẩm thực hấp dẫn như: Rượu cần Hoà Bình, cam Cao Phong, bưởi Đoan Hùng, thịt chua...

Đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm tại gian hàng của tỉnh Phú Thọ.

Trong 2 ngày (22 - 23/11) diễn ra, Liên hoan ẩm thực đã thực sự sôi động với màn quảng diễn ẩm thực “Nhật ký ẩm thực không biên giới”, trải nghiệm “Hành trình vị giác khắp năm châu”, quảng diễn “Hương vị Việt Nam” và nhiều hoạt động thú vị khác.

Ban Tổ chức ước tính đã có gần 20.000 lượt khách đến thăm quan, thưởng thức các món ăn đa dạng, đặc trưng của nhiều quốc gia được chế biến và bày bán tại không gian chung.

Ngọc Lam