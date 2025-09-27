Xây dựng Đảng
Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2025

Ngày 27/9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Đảng uỷ các phường: Việt Trì, Thanh Miếu, Nông Trang và xã Hy Cương tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn.

TS. Bùi Thị Kim Tuyến - TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh phát biểu tại khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè.

Trong thời gian học tập, trên 400 học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề quan trọng gắn với công tác lý luận chính trị, với những vấn đề thực tiễn đặt ra trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, cũng như yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè.

Các giảng viên, báo cáo viên của Trường Chính trị không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn tạo điều kiện để học viên thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố phương pháp giảng dạy tích cực, hiệu quả.

Giảng viên Trường Chính trị truyền đạt kiến thức cho học viên.

Đây là cơ hội tốt để mỗi thầy cô giáo tự rèn luyện, bồi dưỡng thêm về lý luận, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp “trồng người” cao quý mà Đảng và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Giúp củng cố, nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên; tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, khẳng định vai trò, trách nhiệm của ngành giáo dục đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hạnh Thúy


