Khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh - Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đại diện các doanh nghiệp tham gia triển lãm.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” có quy mô gần 260.000m2, lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố và 28 bộ, ngành cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp. Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng.

Quang cảnh Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Nội dung triển lãm tập trung giới thiệu hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước trên các lĩnh vực: công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế - giáo dục, văn hóa - thể thao - du lịch và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, triển lãm còn tái hiện truyền thống văn hóa 4.000 năm, bản sắc 54 dân tộc, các công trình kiến trúc tiêu biểu, sự trù phú của sản vật ba miền; giới thiệu những ngành công nghiệp mới như chuyển đổi xanh, hàng không - vũ trụ, công nghiệp quốc phòng và 12 ngành công nghiệp văn hóa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc triển lãm.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cách đây đúng 1 năm, vào ngày 30/8/2024, chúng ta đã dự lễ khởi công xây dựng Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại vùng đất Đông Anh địa linh nhân kiệt, nơi có thành Cổ Loa gắn liền với truyền thuyết về Rùa thần Kim Quy trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Được sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và TP. Hà Nội đã chủ động, tích cực vào cuộc, đồng hành cùng Tập đoàn Vingroup bám sát công trường, làm việc với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, tập trung thi công “thần tốc, táo bạo” với hơn 1.000 kỹ sư, công nhân. Qua đó rút ngắn thời gian thi công từ 2 năm (theo kế hoạch ban đầu) xuống còn 10 tháng. Công trình đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra của Thủ tướng Chính phủ và theo quy định của pháp luật.

Việc xây dựng Trung tâm góp phần hiện thực hóa Kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, phát triển theo hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” với mô hình đô thị thông minh, thành phố sáng tạo, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thủ tướng nhấn mạnh: Triển lãm lần này là dịp ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc. Đồng thời khẳng định những thành tựu toàn diện của đất nước trong 80 năm qua. Đây cũng là cơ hội để khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, phát huy trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước bấm nút khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Trong khuôn khổ triển lãm diễn ra các sự kiện: Chương trình ca nhạc “Rạng rỡ Việt Nam”; Giải chạy “Việt Nam tôi đó”; Chương trình nghệ thuật “Việt Nam trong tôi”; Diễn đàn tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Diễn đàn AI trong kỷ nguyên số; các chương trình nghệ thuật do UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND TP. Huế, Bộ Công an chủ trì; Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam”; Diễn đàn doanh nghiệp TP. Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” mở cửa đón khách tham quan từ ngày 28/8 đến hết ngày 5/9.

Lê Minh