Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Sáng 20/10, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp sẽ tổng kết toàn diện hoạt động nhiệm kỳ; xem xét, quyết định khối lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ trước đến nay cùng các nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước...

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Thường vụ-Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sáng 20/10.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, các đại biểu Quốc hội thuộc 34 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và lãnh đạo các địa phương, các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ và là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử.

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13 vừa thành công tốt đẹp, là bước quan trọng chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng thời định hình tầm nhìn chiến lược, phương hướng lãnh đạo đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Bên cạnh đó là các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; vì vậy, Kỳ họp thứ 10 không chỉ mang tính tổng kết nhiệm kỳ mà còn là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới.

Theo chương trình Kỳ họp, trong khoảng 40 ngày, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và quyết định khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng chiến lược. Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp.

“Đây là khối lượng công tác lập pháp lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội, là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các dự án luật bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, nhiều vấn đề mới, biến động liên tục; kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, năng lượng; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản...

Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2025; việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế-xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.

Trên cơ sở đó, Quốc hội xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công năm 2026; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Phát huy cao nhất trí tuệ, kinh nghiệm, tất cả vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; bố trí thời gian để Quốc hội thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Quốc hội cũng sẽ tập trung thảo luận Báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và chất vấn của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, XV của các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Đồng thời, tiến hành thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước.

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cho biết những ngày gần đây, nhiều tỉnh, thành phố phải hứng chịu thiên tai, bão chồng bão, lũ chồng lũ, sạt lở, ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân, thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi, lời chia sẻ sâu sắc tới đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng; đồng thời biểu dương cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng quân đội, công an, đội ngũ cán bộ ngành y tế, giáo dục, các tổ chức, cá nhân và các lực lượng khác đã không quản ngại hiểm nguy, nỗ lực cứu trợ, bố trí chỗ ở, khắc phục nhanh hậu quả, đưa các em học sinh được đến trường học tập.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các địa phương, các ngành tiếp tục tập trung nguồn lực, hỗ trợ khẩn cấp cho vùng bị thiệt hại, đồng thời, rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung cao độ, phát huy cao nhất trí tuệ, kinh nghiệm, tất cả vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân; như lời đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử: không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hoà bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển.

