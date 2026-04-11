Khai mạc trưng bày tư liệu, hiện vật “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”

Trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, tối 10/4, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, đã chính thức khai mạc không gian trưng bày tư liệu, hiện vật mang chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”.

Đây không chỉ là một trong những hoạt động khởi đầu cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, mà còn là một cuộc hành trình bằng hình ảnh và âm thanh, đưa chúng ta trở về với những ký ức rực rỡ của ngành báo chí và cùng hướng nhìn về một tương lai đầy khát vọng.

Phát biểu tại khai mạc trưng bày, nhà báo, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh Nguyễn Thế Lãm cho biết: Phát thanh, ngay từ khi ra đời, đã mang sứ mệnh đặc biệt là nối liền ý Đảng với lòng dân. Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc, tiếng nói trên làn sóng điện đã trở thành vũ khí sắc bén, là điểm tựa tinh thần vững chãi. Và hôm nay, tại Liên hoan lần thứ 17 này, chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” đã một lần nữa khẳng định vị thế của báo chí phát thanh trong việc khơi dậy sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Không gian trưng bày lần này dành một vị trí trang trọng cho khu vực của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) - cơ quan báo chí chủ lực quốc gia. Tại đây, trưng bày những tư liệu rất quý như: hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Đài Tiếng nói Việt Nam; những hình ảnh tác nghiệp của phóng viên Tiếng nói Việt Nam trong những thời khắc thiêng liêng của lịch sử đất nước, những dấu mốc quan trọng của VOV và những kênh, nền tảng truyền thông trong hệ sinh thái VOV. Cùng với đó là những hiện vật đặc biệt quý giá của VOV trong quá khứ. Sự hiện diện của VOV cùng các cơ quan báo chí địa phương trong không gian trưng bày đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh về sự hùng cường của ngành phát thanh Việt Nam.

Điểm nhấn của không gian trưng bày còn là Trục thời gian “Dòng chảy Báo chí Quảng Ninh”. Mỗi hiện vật là một chứng nhân sống động được trưng bày để kể về một thời kỳ lao động sáng tạo, vượt qua bao khó khăn thiếu thốn để giữ cho làn sóng phát thanh, cánh sóng truyền hình luôn thông suốt. Trong dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam, Quảng Ninh cũng là nơi hình thành báo chí cách mạng từ rất sớm. Năm 1928, sau 3 năm ra đời của báo Thanh Niên, tại vùng mỏ đã có báo Than của công nhân mỏ để tuyên truyền giác ngộ cách mạng và đến năm 1983, Quảng Ninh cũng là tỉnh đầu tiên ở miền bắc đầu tư máy phát, xây dựng, phát sóng chương trình truyền hình.

Chia sẻ về khu vực này, ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã rất kỳ công trong việc sưu tầm các tư liệu, hiện vật về báo chí vùng Mỏ kể từ ngày các vị tiền bối cách mạng phát hành tờ báo Than năm 1928 để tuyên truyền giác ngộ lý tưởng cách mạng cho giai cấp công nhân.

Trong không gian trưng bày còn có khu trưng bày Báo Xuân Bính Ngọ 2026 của các cơ quan báo chí trên toàn quốc. Đây cũng chính là biểu tượng của sự hội tụ, của tinh thần đoàn kết báo chí cả nước, cùng chung tay vì một mục tiêu chung: Xây dựng một nền báo chí Cách mạng Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp và nhân văn. Hình ảnh, thông tin về các cơ quan báo chí, những đơn vị tham dự liên hoan năm nay cũng được giới thiệu trang trọng.

Không gian trưng bày tư liệu, hiện vật "Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng" sẽ mở cửa xuyên suốt thời gian diễn ra Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII.

Nguồn nhandan.vn