Khai thác lợi thế, nâng cao đời sống Nhân dân xã Thung Nai

Nằm bên hồ Hòa Bình thơ mộng, Thung Nai từ lâu được ví như “Hạ Long trên núi” với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, bản làng bình yên, mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc. Sau khi sáp nhập thêm 3 xã Bắc Phong, Bình Thanh và Thung Nai, mảnh đất này càng hội tụ nhiều tiềm năng để trở thành vùng đất giàu đẹp, nơi vừa phát triển nông nghiệp hàng hóa, vừa là điểm đến du lịch hấp dẫn trên bản đồ du lịch.

Bản Mường Giang Mỗ bình yên nơi phát triển du lịch cộng đồng

Trở lại Thung Nai những ngày đầu tháng 10/2025, dễ dàng nhận thấy diện mạo vùng đất này đang đổi thay từng ngày. Tuyến đường 435 kết nối trung tâm xã với vịnh Ngòi Hoa đi qua gần 20km địa bàn xã đã phát huy hiệu quả trong giao thương và du lịch. Từ đây, những đoàn xe chở khách từ khắp các tỉnh, thành phố nối đuôi nhau tìm về để chiêm ngưỡng cảnh sắc hồ Hòa Bình, tham quan đền Chúa Thác Bờ linh thiêng và trải nghiệm các bản du lịch cộng đồng.

Thung Nai sở hữu diện tích mặt nước hơn 856ha, thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản. Hiện toàn xã có trên 300 lồng cá, trong đó nhiều hộ mạnh dạn nuôi những loài đặc sản có giá trị cao như cá lăng, trắm đen, chiên... Nguồn nước sạch, ít ô nhiễm giúp sản phẩm cá Thung Nai có chất lượng vượt trội, thịt thơm, chắc, được du khách ưa chuộng. Địa phương đang khuyến khích phát triển theo hướng VietGAP, hướng tới xây dựng thương hiệu “cá sạch Thung Nai”.

Không chỉ có lợi thế mặt nước, xã còn là vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng, với hơn 1.600ha gieo trồng hằng năm, trong đó 379ha cam, 360ha mía. Thêm vào đó, phong trào xây dựng sản phẩm OCOP bước đầu ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm đặc trưng như cao nghệ đen, rượu men lá, du lịch cộng đồng...

Một góc cảng Thung Nai

Bên cạnh nông nghiệp, lợi thế về cảnh quan và bản sắc văn hóa đã tạo điều kiện để Thung Nai phát triển mạnh du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và tâm linh. Homestay, nhà bè, bản du lịch cộng đồng ở xóm Mỗ, xóm Tiện ngày càng thu hút đông đảo du khách. Năm 2025, các điểm du lịch trên địa bàn xã đón gần 380 nghìn lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 93 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Đó là minh chứng rõ rệt cho hướng đi đúng trong việc khai thác lợi thế để nâng cao đời sống Nhân dân.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, Thung Nai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, hiệu lực quản lý nhà nước được nâng cao. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, tổng thu ngân sách trên địa bàn bình quân tăng trên 10% mỗi năm, vốn đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 15%/năm.

Một đoạn đường nông thôn được cứng hoá ở Thung Nai

Xây dựng nông thôn mới là điểm sáng nổi bật. Trước thời điểm sáp nhập, cả 3 xã đều đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, xã có 3 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều hộ được công nhận vườn mẫu, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Hạ tầng thiết yếu như điện, giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa xóm được đầu tư đồng bộ; 100% hộ dân được dùng điện lưới quốc gia, 100% xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa sâu rộng; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa hằng năm trên 80%. Các thiết chế văn hóa, hoạt động thể thao, văn nghệ phát triển sôi nổi, gắn kết cộng đồng. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được chú trọng, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, du lịch, dịch vụ khởi sắc. Nằm trong khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình và có một điểm du lịch cấp tỉnh cùng nhiều điểm du lịch cộng đồng, Thung Nai đang dần khẳng định thương hiệu trên bản đồ du lịch. Nhiều gia đình, hợp tác xã tham gia kinh doanh dịch vụ, tạo thêm sinh kế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm phụ thuộc vào nông nghiệp truyền thống.

Bí thư Đảng ủy xã Thung Nai Nguyễn Trần Anh cho biết: “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã xác định mục tiêu đến năm 2030, Thung Nai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; phát triển nông nghiệp, du lịch và dịch vụ trở thành trụ cột, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường sinh thái”. Đây là mục tiêu hướng đến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

Để đạt mục tiêu đó, xã đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, gắn sản xuất với tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Cùng với đó, tiếp tục phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả có múi, cơ cấu lại diện tích mía hợp lý, duy trì chỉ dẫn địa lý cam Cao Phong. Nuôi trồng thủy sản sẽ được tổ chức theo quy hoạch, áp dụng các tiêu chuẩn an toàn để nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu “cá sạch Thung Nai”.

Trong lĩnh vực du lịch, xã xác định đây là ngành kinh tế mũi nhọn. Thời gian tới sẽ ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng tại các điểm du lịch trọng điểm như cảng Thung Nai, khu vực đền Thác Bờ, bản du lịch cộng đồng, Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam... Đồng thời, chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn kết giữa du lịch sinh thái, tâm linh, cộng đồng với các lễ hội, di tích.

Song song với phát triển kinh tế, xã tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; bảo đảm an ninh, trật tự nông thôn, chăm lo đời sống tinh thần của người dân.

Lê Chung