Khai thác tiềm năng, thế mạnh, tạo đột phá xây dựng xã Nật Sơn phát triển nhanh, bền vững

Xã Nật Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Đú Sáng, Hùng Sơn, Xuân Thủy và Bình Sơn, có diện tích tự nhiên 154,65km2, dân số 28.772 người. Sau khi thành lập, cấp ủy, chính quyền xã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế làm việc phù hợp.

Đảng bộ xã Nật Sơn có 63 tổ chức cơ sở đảng với 1.658 đảng viên. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng cách mạng với dấu ấn đầy tự hào là chi bộ đảng đầu tiên (tháng 5/1947) của huyện Kim Bôi (cũ), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nật Sơn được tiếp thêm động lực, niềm tin tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày một đổi mới, phát triển.

Đảng ủy xã Nật Sơn triển khai chương trình công tác.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế các xã trước sáp nhập tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch dần sang hướng tích cực: Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 38,24%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 25,46%; thương mại, dịch vụ chiếm 36,3%; thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt hơn 3,7 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 4,51%; độ che phủ rừng đạt 53,5%; 99,25% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85,48%; 8/18 trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Xã tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Trên địa bàn có 3 sản phẩm OCOP 3 sao, tạo thương hiệu và nâng cao giá trị kinh tế. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng. Đến nay, xã đạt 8/19 tiêu chí xã nông thôn mới, 2 khu dân cư kiểu mẫu, 8 vườn mẫu. Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn được chú trọng. Trên địa bàn có 1 cụm công nghiệp mới được thành lập, đang thực hiện các thủ tục đầu tư; 1 mỏ đá đang hoạt động tại xóm Cầu; 5 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp sản xuất các sản phẩm đặc hữu phục vụ du lịch như: Mây tre đan, tinh chế các sản phẩm thảo mộc, chổi chít, may mặc... tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị được quan tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, sự gương mẫu của người đứng đầu luôn được đề cao, từ đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đảng bộ xã tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Lực lượng Công an xã Nật Sơn ra quân đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội Đảng bộ xã Nật Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Nật Sơn phát huy truyền thống cách mạng, bám sát thực tiễn, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết, bản sắc văn hóa các dân tộc; huy động mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự gắn bó mật thiết với Nhân dân. Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; nâng cao chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh; đưa xã Nật Sơn phát triển theo hướng nông nghiệp xanh và du lịch văn hóa cộng đồng. Trong đó, tập trung vào 5 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với chuyển đổi số, nhất là người đứng đầu. Xây dựng đồng bộ các loại quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch Quốc gia, phủ kín quy hoạch chung trên địa bàn toàn xã. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy liên kết vùng; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, các dự án động lực, hạ tầng các cụm công nghiệp, hạ tầng nông nghiệp, hạ tầng văn hóa xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế. Xây dựng các sản phẩm nông nghiệp bản địa có thương hiệu theo hướng sản xuất hàng hóa, nhiều sản phẩm OCOP nâng cao cả về chất lượng và số lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trần Tuấn Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Nật Sơn