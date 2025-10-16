Khai trương hoạt động Phòng giao dịch Văn Lang - BIDV Phú Thọ

Ngày 16/10, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Phú Thọ tổ chức khai trương Phòng giao dịch Văn Lang tại địa chỉ số 388, đường Hoa Khê, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Giám đốc BIDV Chi nhánh Phú Thọ phát biểu tại buổi lễ khai trương

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực IV tặng hoa chúc mừng khai trương hoạt động Phòng giao dịch Văn Lang

Phòng Giao dịch Văn Lang tiền thân là Phòng giao dịch Việt Trì, được thành lập từ tháng 9/2010 và hoạt động tại thành phố Việt Trì. Việc di dời địa điểm và đổi tên nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao dịch tài chính, tín dụng, thanh toán và các dịch vụ ngân hàng hiện đại cho người dân khu vực xã Cẩm Khê và các vùng lân cận. Trong 5 năm gần đây, Phòng duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực với nguồn vốn huy động tăng bình quân 4,4%/năm; dư nợ tín dụng tăng 5,8%/năm; thu dịch vụ ròng tăng 12%/năm; tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 0,29%/tổng dư nợ. Phòng Giao dịch Văn Lang đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần và khẳng định vị thế, uy tín của BIDV trên địa bàn.

Đây cũng là minh chứng cho cam kết đồng hành của BIDV trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ nói chung và xã Cẩm Khê nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Lãnh đạo xã Cẩm Khê tặng hoa chúc mừng

Được biết, BIDV Chi nhánh Phú Thọ là một trong những chi nhánh có bề dày truyền thống lâu đời, được thành lập từ năm 1957. Trải qua hơn 68 năm xây dựng và trưởng thành, Chi nhánh đã khẳng định được vị thế là tổ chức tín dụng hiện đại, uy tín, luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành

Hiện nay, mạng lưới của Chi nhánh gồm 9 phòng nghiệp vụ và 7 phòng giao dịch, với đội ngũ cán bộ chất lượng cao, tận tâm phục vụ. Tính đến 30/9/2025, BIDV Chi nhánh Phú Thọ đạt tổng huy động vốn 7.764 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 10.983 tỷ đồng, chênh lệch thu chi đạt 209,8 tỷ đồng, hoàn thành 103,7% kế hoạch quý III/2025.

Nhân viên Phòng giao dịch Văn Lang phục vụ khách hàng trong ngày đầu khai trương

Chi nhánh đang tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ưu tiên tín dụng vào các lĩnh vực trọng tâm như nông nghiệp, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ và tín dụng xanh...

