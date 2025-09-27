Khai trương không gian trưng bày Kinh tế - Xã hội của tỉnh

Sáng 27/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai trương không gian trưng bày kinh tế - xã hội của tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự và cắt băng khai trương có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Việt Trì, phường Thanh Miếu.

Các đại biểu cắt băng khai mạc không gian trưng bày kinh tế - xã hội của tỉnh

Không gian trưng bày kinh tế - xã hội của tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm 2 phân khu. Trong đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì chuyển toàn bộ không gian trưng bày tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Nội về trưng bày tại Sân Quảng trường Hùng Vương.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và các đại biểu tham quan gian trưng bày các thiết bị bán dẫn-tự động

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức không gian trưng bày các sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm OCOP, nhằm quảng bá, thúc đẩy liên kết hợp tác phát triển, phục vụ Nhân dân tham quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày các sản phẩm công nghệ cao

Các hiện vật trưng bày tái hiện sinh động hành trình vươn lên mạnh mẽ của vùng đất cội nguồn dân tộc. Từ một tỉnh thuần nông, Phú Thọ đã và đang trở thành trung tâm phát triển năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, với những bước chuyển mình toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, hạ tầng đô thị, quốc phòng – an ninh. khẳng định một Phú Thọ năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới để hội nhập và phát triển.

Biểu tượng bảo vật quốc gia Tháp gốm men chùa trò Phú Thọ được trưng bày và giới thiệu đến các đại biểu và Nhân dân

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh cùng các đại biểu nghe giới thiệu về các giai đoạn lịch sử phát triển của tỉnh

Đây là điểm nhấn kinh tế - văn hóa quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa quảng bá thương hiệu địa phương, vừa mang đến trải nghiệm độc đáo cho các đại biểu tham dự Đại hội và Nhân dân tham quan.

Ngọc Tuấn