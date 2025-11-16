Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân thôn Vĩnh Đông 1, xã Yên Lạc

Chiều 16/11, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam với cán bộ, Nhân dân thôn Vĩnh Đông 1, xã Yên Lạc.

Cùng dự có đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa (người con của thôn Vĩnh Đông 1); Phạm Thị Hồng Nhung -TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Trần Việt Hùng -TUV, Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và xã Yên Lạc.

Các đại biểu dự ngày hội

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh tặng hoa chúc mừng thôn Vĩnh Đông 1

Thôn Vĩnh Đông 1 nằm ở phía Đông Nam của xã Yên Lạc với 281 hộ, hơn 900 nhân khẩu. Những năm qua, Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp và đẩy mạnh phát triển nghề mộc truyền thống nên thu nhập và đời sống của người dân ngày càng nâng cao.

Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm. Toàn thôn có trên 98% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân ngày càng nâng cao.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Năm 2026, thôn Vĩnh Đông 1 phấn đấu có từ 98% trở lên hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% hộ không có người vi phạm pháp luật. Nhân dân trong thôn tiếp tục thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh biểu dương, đánh giá cao những kết quả thôn Vĩnh Đông 1 đạt được trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Sức mạnh đại đoàn kết luôn bắt đầu tư những điều giản dị, gần gũi nhất, từ từng gia đình, từng ngõ xóm. Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đang bước vào giai đoạn phát triển mới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã và Ban công tác mặt trận thôn cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ và vai trò của người dân trong giám sát và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, nắm chắc tình hình Nhân dân, giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là các em thanh thiếu niên; tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, tham gia giữ gìn trật tự, an toàn ở cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thị Minh mong muốn mỗi người dân thôn Vĩnh Đông 1 luôn phát huy và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, động viên nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau lúc khó khăn. Tiếp tục gìn giữ nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang để tình làng nghĩa xóm luôn ấm áp, đời sống bà con ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh và lãnh đạo sở, ngành, xã Yên Lạc tặng quà hộ nghèo, cận nghèo và các học sinh nghèo vượt khó thôn Vĩnh Đông 1

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh đã trao 21 suất quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hộ nghèo và các học sinh nghèo vượt khó thôn Vĩnh Đông 1. Xã Yên Lạc khen thưởng, biểu dương các khu dân cư văn hoá, cá nhân, hộ gia đình văn hoá tiêu biểu, các hòa giải viên xuất sắc của thôn.

Thuý Hường