Ngày hội đại đoàn kết tại khu 11, xã Phù Ninh

Chiều 16/11, đồng chí Hoàng Xuân Giao - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày pháp luật Việt Nam tại khu 11, xã Phù Ninh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Xuân Giao tặng hoa chúc mừng Nhân dân khu 11

Khu 11 có 180 hộ với hơn 600 nhân khẩu, kinh tế chủ yếu là phát triển thương mại dịch vụ. Phát huy truyền thống đoàn kết, Nhân dân trong khu xây dựng khu dân cư ngày một phát triển, diện mạo quê hương ngày càng đổi mới. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của khu đạt 63 triệu đồng/người/năm; khu không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao các suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn khu 11

Khu dân cư tích cực xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; bảo vệ, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, đời sống người dân được nâng cao. Đến nay, 100% số hộ trong khu được sử dụng nước sạch, 99% số hộ dân có nhà vệ sinh đạt chuẩn. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển, khu đã thành lập được 2 đội văn nghệ và 1 câu lạc bộ bóng chuyền hơi. Nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước; chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát huy tốt truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái.

Lãnh đạo xã Phù Ninh tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận những kết quả khu 11 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã Phù Ninh và khu 11 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về chuyển đổi số và kỹ năng số cho tất cả các đối tượng trên địa bàn khu dân cư.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu 11.

Nhân dân trong khu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, đặc biệt là quan tâm đến các hộ gia đình chính sách, các hộ còn khó khăn; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Nhân dân khu 11 và trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của khu.

Nguyễn Huế