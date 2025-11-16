Công bố Quyết định thành lập Quỹ học bổng Thấu Đức

{title}
Ngày 16/11, tại xã Phùng Nguyên, Quỹ học bổng Thấu Đức tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ học bổng Thấu Đức; trao học bổng, phần thưởng cho học sinh, giáo viên có nhiều thành tích xuất sắc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2024-2025; gặp mặt truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường trao Quyết định thành lập và tặng lẵng hoa chúc mừng Quỹ học bổng Thấu Đức
Đến dự có các đồng chí: Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Trung tướng GS.TS Nguyễn Ngọc Anh - Ban Nghiên cứu chuyên đề, Bộ Công an; Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh...
Quỹ học bổng Thấu Đức kế thừa các hoạt động của Quỹ học bổng Hoàng Thị Đức được thành lập năm 2021, hoạt động trên địa bàn xã Tứ Xã (cũ), huyện Lâm Thao (cũ), nay là xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ.
Ngày 6/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1650/QĐ-UBND Quyết định về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ học bổng Thấu Đức. Theo đó, Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động. Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động; được thành lập nhằm cấp học bổng Hoàng Thị Đức và trao phần thưởng Nguyễn Văn Thấu cho các học sinh học giỏi, có đạo đức tốt và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng cho các giáo viên có thành tích công tác xuất sắc...
Đại biểu và Quỹ học bổng Thấu Đức trao học bổng cho học sinh có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập
Điều lệ Quỹ học bổng Thấu Đức gồm 4 chương, 16 điều; là Quỹ xã hội, hoạt động vì mục tiêu khuyến học và bồi dưỡng nhân tài, không nhằm mục tiêu lợi nhuận. Vốn điều lệ của Quỹ là 7,8 tỷ đồng tại thời điểm thành lập. Chủ tịch Hội đồng Quỹ nhiệm kỳ đầu tiên là TS Nguyễn Văn Thanh, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
Đại biểu và Quỹ học bổng Thấu Đức trao thưởng cho các giáo viên có nhiều thành tích xuất sắc
Hội nghị đã công bố quyết định về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ học bổng Thấu Đức. Quỹ học bổng Thấu Đức sẽ góp phần động viên, cổ vũ phong trào học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của các thế hệ học sinh tại xã Phùng Nguyên nói riêng và trong toàn tỉnh nói chung; khuyến khích các em học giỏi trở thành người công dân tốt cho đất nước, đồng thời, nhắc nhở các em hướng về cội nguồn, truyền thống hiếu học, truyền thống cách mạng của quê hương.
Đại biểu và Quỹ học bổng Thấu Đức trao học bổng, phần thưởng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2024 - 2025
Nhân dịp này, Quỹ học bổng Thấu Đức trao học bổng, phần thưởng cho học sinh, giáo viên có nhiều thành tích xuất sắc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2024-2025. Đồng thời, tổ chức gặp mặt truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các đại biểu, thầy giáo, cô giáo và các em học sinh cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 * 20/11/2025), qua đó nhấn mạnh đây là ngày có ý nghĩa trọng đại nhằm tôn vinh các thầy, cô giáo trong sự nghiệp trồng người.
Lãnh đạo xã Phùng Nguyên tặng hoa chúc mừng Quỹ học bổng Thấu Đức
Ngọc Lam
