Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trại Trong

Sáng 16/11, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con Nhân dân thôn Trại Trong, xã Xuân Lãng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và xã Xuân Lãng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn Trại Trong

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Trại Trong

Thời gian qua, với sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu, đời sống vật chất, tinh thần của người dân thôn Trại Trong không ngừng được cải thiện nâng cao, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Đến nay thu nhập bình quân đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm; toàn thôn 60% số hộ khá và giàu; thôn chỉ còn 1 hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều; số hộ cận nghèo chỉ còn 2 hộ; 100% đường thôn xóm trong thôn đã được nhựa hóa, bê tông hóa, có đèn chiếu sáng; hơn 98% số hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá; 99,7% số hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố... Thôn tiếp tục giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa 5 năm liền”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc tặng quà các gia đình hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong thôn Trại Trong

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả nổi bật mà cán bộ, Nhân dân thôn Trại Trong đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Xuân Lãng, Ban công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Trại Trong tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức thêm các cuộc vận động thiết thực, sát với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; kịp thời khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với đó, có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, trong đó làm tốt công tác giảm nghèo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tuyên truyên, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Lãnh đạo xã Xuân Lãng tặng lẵng hoa chúc mừng Nhân dân thôn Trại Trong

Lãnh đạo xã Xuân Lãng tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn trong thôn Trại Trong

Đồng chí mong muốn, cán bộ, Nhân dân, cộng đồng dân cư thôn Trại Trong tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đồng lòng, chia sẻ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa xanh, sạch và an ninh, an toàn; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy ước khu dân cư; chung sức phần đầu xây dựng, góp phần vào sự phát triển chung của xã Xuân Lãng và của tỉnh. Phấn đấu hết năm 2026, trên địa bàn thôn không còn hộ nghèo.

Biểu dương các gia đình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Nhân dịp này, xã Xuân Lãng biểu dương các gia đình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Xuân Hùng