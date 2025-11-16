Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư Liên Phú, xã Chí Đám

Chiều 16/11, khu dân cư Liên Phú, xã Chí Đám tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng hoa chúc mừng Nhân dân khu dân cư Liên Phú, xã Chí Đám

Khu dân cư Liên Phú, xã Chí Đám có 165 hộ với 750 nhân khẩu. Năm 2025, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, Nhân dân trong khu luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả có 97% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; tỷ lệ nhà xây kiên cố, bê tông hoá đường giao thông nông thôn đạt 100%; tỷ lệ hộ gia đình dùng điện lưới quốc gia và dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ người trong độ tuổi có việc làm đạt trên 90%...

Công tác chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trong khu được chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Đảng ủy xã Chí Đám tặng hoa chúc mừng Nhân dân Khu dân cư Liên Phú

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng hoa chúc mừng Nhân dân Khu dân cư Liên Phú, xã Chí Đám và trao tặng 10 suất quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Chí Đám trao bằng công nhận khu dân cư văn hóa cho người dân khu Liên Phú

Cũng tại ngày hội, khu dân cư đã được UBND xã Chí Đám tặng bằng công nhận khu dân cư văn hóa. Đồng thời nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong khu dân cư được biểu dương, khen thưởng vì đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua.

Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi mừng ngày hội

Phan Cường